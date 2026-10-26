潮新闻 2026-10-26 08:59:37

10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会深海资源环境论坛在温州举办。这是青科会首次围绕深海资源主题开展探讨，颇具行业内关注，来自俄罗斯、伊朗、埃及、库克群岛、马来西亚、巴基斯坦等20多个国家和地区的知名海洋及地质领域专家、青年科学家参会，共探深海资源绿色开发、生态协同保护路径。

10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会深海资源环境论坛在温州举办。这是青科会首次围绕深海资源主题开展探讨，颇具行业内关注，来自俄罗斯、伊朗、埃及、库克群岛、马来西亚、巴基斯坦等20多个国家和地区的知名海洋及地质领域专家、青年科学家参会，共探深海资源绿色开发、生态协同保护路径。

浙江是海洋大省，海域辽阔、海岛众多，海洋资源禀赋优越。全省上下深入践行“八八战略”扎实推进海洋强省建设，通过规划管海、高效供海、改革兴海、生态护海，走出了陆海统筹、人海和谐的经略海洋之路。本次论坛主题为“向深远海进军——海洋资源赋能蓝色经济”，与联合国“海洋科学促进可持续发展十年”目标高度契合。

开幕式上，发布了《全球青年蓝色经济创新倡议》，呼吁全球海洋领域青年凝聚共识携手同行，为全球海洋可持续发展与海洋命运共同体建设贡献青年智慧和力量。

主旨报告环节干货满满，前沿成果集中亮相。中国工程院院士、能源与矿业工程学部主任周守为以“深海二氧化碳固化封存创新实践”为题作首场主旨报告，介绍了将液态二氧化碳注入深海浅层疏松沉积层固态水合物形式实现长期封存的前沿技术，以及从室内模拟试验走向海上实证的历程，为大规模、低成本海洋碳封存开辟了新路径，也为我国实现“双碳”目标、推动海上多能互补与海洋新能源产业发展提供了战略性技术储备。

主旨报告环节。活动供图

国家杰出青年科学基金获得者、崂山实验室孙卫东研究员分享了“俯冲物质循环与成矿”的报告，探讨俯冲带物质循环对斑岩型铜金等金属成矿的控制作用及深海热液系统与生命起源的内在联系，为理解地球深部碳循环、海洋矿产资源形成提供了系统的地球化学视角。金砖国家深海资源国际研究中心主任、上海交通大学海洋学院副院长、自然资源部第二海洋研究所陶春辉研究员作“深海资源与环境可持续发展：金砖国际合作实践与展望”的报告，系统介绍了我国在超慢速扩张洋中脊热液活动区调查、海底硫化物预测与快速找矿、大洋矿产资源立体探测体系及多频海底声学原位测量技术等方面的最新进展。

在邀请报告环节，13位国内外科学家围绕极地冻土、海底测绘、微生物资源、深海装备、海洋产业等多元议题展开交流，兼顾全球不同沿海国家的海域案例、前沿探测技术、基础生命科学和产业落地思考，搭建起国际多学科、跨区域的交流平台，打通从基础研究、技术研发到产业转化的交流链条。

第一次来参加青科会，中国海洋大学教授孙进感到青科会氛围“很松弛”，“温州民营企业多、交流氛围灵活，大家的思维更容易蹦出一些火花。”1985年出生的他是国家自然科学优秀青年（海外）基金获得者，研究深海冷泉环境下的神龙毛皮贝“龙珠”细胞器，可能对新型材料研发和仿生学带来启示。谈及成果转化，他目前与浙江大学、西湖大学等高校学术研究合作，希望寻找各种契机，进行科技研究落地。

深海是支撑“双碳”目标的重要战略储库，也是全球矿产资源、生态系统耦合演化等的关键载体。深海资源保护开发利用需要依托基础地质理论突破与跨国协同机制，统筹资源开发、生态保护与碳中和目标协同推进。据介绍，本次论坛为青年科研工作者架起了跨越国界、学科的“蓝色桥梁”，为构建深海资源环境可持续开发利用体系、推动全球蓝色经济高质量发展持续注入新动能。

来 源：潮新闻

原标题： 向深远海进军！2026青科会深海资源环境论坛在温州举办

记者 王艳琼 何冬健

本文转自：温州新闻网 66wz.com