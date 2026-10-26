温州晚报 2026-10-26 08:37:23

2026世界青年科学家峰会10月24日在温州启幕，这是青科会连续第八年落地温州。这场汇聚全球青年科研力量的科技盛会，吸引中央广播电视总台、中国新闻网、人民网、光明网、中国青年报、中国日报网、潮新闻等多家央媒、省媒关注，从不同维度聚焦青科会。

温州网讯 2026世界青年科学家峰会10月24日在温州启幕，这是青科会连续第八年落地温州。这场汇聚全球青年科研力量的科技盛会，吸引中央广播电视总台、中国新闻网、人民网、光明网、中国青年报、中国日报网、潮新闻等多家央媒、省媒关注，从不同维度聚焦青科会。

总台央视《新闻联播》《朝闻天下》《晚间新闻》《中国新闻》等重点栏目播出相关报道，央视新闻客户端同步刊发稿件《2026世界青年科学家峰会召开 多项成果对外发布》，实现大屏与新媒体联动传播。报道围绕“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展的未来”年度议题展开，记录来自60多个国家和地区的近800名国内外科研代表齐聚温州交流研讨的盛况；重点关注主旨大会现场发布的《青年科学家先锋榜2035》量子科技榜单、《具身智能领域青年科学家分布与流动报告》等重磅成果，关注发展中国家科学院首次作为主宾国际组织参与青科会所带来的国际合作新机遇，传递开放协同的创新理念。

中国新闻网、人民网、光明网、中国青年报、中国日报网等央媒也同步聚焦青科会。中国新闻网推出《2026世界青年科学家峰会在浙江温州开幕》《前沿、应用、青年——青科会脑机智能论坛在浙江温州开幕》等报道，兼顾主会场动态与多个平行论坛的前沿学术内容；人民网发表《青科会：把“技术流量”变成“产业留量”》《助力青年科学家成长 青科会亮出“组合拳”》等稿件，走访温州锌芯钛晶与数安港，以“用钙钛矿量子点材料提升液晶电视色域”等案例，记录科创成果在温州的落地路径，同时关注青年科研长效扶持，报道合作期刊伙伴计划与星火天使基金等机制安排。光明网聚焦大会集中发布的一系列创新成果，梳理青科会平台在凝聚青年科研力量上的布局；中国青年报聚焦峰会学术对话，围绕AI与基础学科的关系，关注青年科研人才培养议题；中国日报网《英才齐聚温州2026世界青年科学家峰会开幕》侧重对外传播，展现国际组织、海内外科研人员开放交流的氛围。

新京报评论、科技日报则从深度视角展开解读。新京报评论刊发《为什么是温州接住了世界青科会》，从产业土壤角度，解读青科会持续落地温州背后的创新逻辑，评论中写道：“相对于一线城市，温州的价值，不在于拥有顶尖高校扎堆的传统科创高地，而在于拥有完整的‘从实验室成果到产业落地’的市场土壤。青科会落户温州，本质是为青年科学家寻找市场场景，为新质生产力寻找落地试验场。”科技日报刊发深度观察稿件《从四个“动”词，看青科会如何改变一座城》，从产业落地角度解读青科会多年来对地方创新体系的带动作用。

FM93浙江交通之声、中国蓝新闻等多平台多渠道开展报道，潮新闻立足浙江本土视角持续观察，结合青科会连续八年在温州举办的背景，关注青科会持续导入全球科创资源、培育地方创新生态所带来的长期变化。

多平台多层次的传播，让这场面向全球青年科技工作者的盛会，被更多人看见。报道既传递前沿科研动态，也展现温州持续深耕国际青年科技交流的底气，进一步放大青科会的传播声量与影响力。

来 源：温州晚报

原标题： 多家央媒省媒聚焦青科会 多元视角讲好温州科创故事

记者 张琼冉 图源：央视影音客户端

本文转自：温州新闻网 66wz.com