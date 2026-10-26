第十八届省运会温州田径首金诞生 陈钰诺女子标枪夺冠
温州都市报 2026-10-26 09:13:23
25日上午，第十八届省运会田径项目鸣枪开赛。在18岁组女子标枪决赛中，温州体校小将陈钰诺以46米80摘得桂冠，为温州代表团斩获本届省运会田径项目首枚金牌。
温州网讯 昨天上午，第十八届省运会田径项目鸣枪开赛。在18岁组女子标枪决赛中，温州体校小将陈钰诺以46米80摘得桂冠，为温州代表团斩获本届省运会田径项目首枚金牌。
决赛竞争激烈，各路好手轮番上阵。陈钰诺从第一投便展现出极佳的竞技状态，助跑、转身、投掷一气呵成。第二投她发挥出色，最终以46米80锁定胜局。
“钰诺发挥稳定，技术动作完成得干净利落，这块金牌是对她平时刻苦训练的最好回报。”赛后，教练张伟这样说道。作为陈钰诺在温州体校的带训教练，张伟多年来悉心打磨她的技术细节。
陈钰诺平日里训练踏实、比赛作风顽强。站上省运会最高领奖台后，这位年轻小将显得谦逊而坚定：“感谢教练的悉心指导，这块金牌是起点，不是终点。接下来我会继续努力，争取站上更高的舞台。”
来 源：温州都市报
原标题： 第十八届省运会温州田径首金诞生 46米80！陈钰诺女子标枪夺冠
记者 叶海鹏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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