温州日报 2026-10-26 09:09:25

10月23日上午，位于温州西部时尚城核心区域的老人头智造中心建设项目现场，随着最后一方混凝土浇筑完成，项目主体结构全面封顶，正式转入装饰装修与设备安装阶段，计划于明年建成投用。

温州网讯 10月23日上午，位于温州西部时尚城核心区域的老人头智造中心建设项目现场，随着最后一方混凝土浇筑完成，项目主体结构全面封顶，正式转入装饰装修与设备安装阶段，计划于明年建成投用。

西部时尚城是温州“五城三园”战略中的关键一城，也是打造“中国时尚产业之都”的重要窗口。为顺应温州西部时尚城规划布局、契合温州鞋革行业发展需求，老人头发起了智造中心项目。该中心占地约9.73亩，于2025年4月开工建设，按照“3+3+N”产业体系规划，聚焦品牌运营、渠道整合、供应链协同三大领域，布局电商服务、数据科技、智慧物流等支撑产业。该项目将重点建设总部电商中心、品牌主导供应链平台与老人头鞋文化馆，打造“商贸流通+文化展示”双轮驱动的鞋革产业平台，为老人头完善发展布局提供支撑，助力温州鞋产业高质量发展。

“我们希望它不仅是一栋总部大楼，更是一个融合商贸流通、品牌文化和产业协同的综合平台。”对于智造中心承载的功能，老人头第四代传承人叶奇豪介绍说，电商中心将整合线上线下资源，提升品牌全渠道运营能力；供应链服务平台将加强订单、仓储和配送之间的协同；鞋文化馆则系统展示鞋业发展历史和品牌文化。

记者了解到，老人头创立于1899年，作为百年老字号，其始终秉持匠心精神，在传承128道手工制鞋工序的同时，将现代质量标准贯穿全程，实现了传统工艺与现代制造的完美融合。近年来，老人头在坚守非遗技艺的同时，通过3D打印技术推出“雅履”“云履”等系列产品，持续拓展鞋履的功能与穿着场景，让老字号既有历史底蕴，也有面向未来的创新能力。

这种“向新而行”的探索也延伸至行业标准建设。今年，老人头联合中国皮革协会发布《通勤鞋行业白皮书》，深度参与通勤鞋行业《团体标准》制订，获评“AAA级知名商标品牌”，并举办首届“老人头杯”通勤鞋设计大赛。未来，企业将依托智造中心加强与行业协会、高校及产业链伙伴的合作。

“企业既要守住百年老字号的品质和匠心，也要主动适应市场变化，寻找新的发展空间。”叶奇豪表示，智造中心的建设是老人头提升综合实力的重要一步，也希望通过这个项目，为温州鞋产业的资源整合、品牌发展贡献一份力量。

据悉，项目结顶之后，将按计划推进后续工程，做好设备配置、功能布局和运营筹备，力争早日建成投用。

来 源：温州日报

原标题： 温州西部时尚城将添产业新地标 老人头智造中心主体封顶计划明年投用

记者 黄文盈

本文转自：温州新闻网 66wz.com