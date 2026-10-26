匠心映街巷，平凡岗位绽放时代微光！

温州日报 2026-10-26 08:30:33

在温州纵横交错的大街小巷，一支支环卫队伍常年默默守护城市洁净。队伍里，既有深耕环卫数十载的老环卫人，也有本领过硬的业务尖兵，既有崭露头角的青年新生力量，也有把敬业情怀融入岗位的普通从业者。虽然岗位有别、经历各异，他们却始终坚守一线、恪尽职守，以实干担当扛起环卫重任，在烟火寻常的街巷之间，书写新时代“环卫人”的动人篇章。

温州网讯 在温州纵横交错的大街小巷，一支支环卫队伍常年默默守护城市洁净。队伍里，既有深耕环卫数十载的老环卫人，也有本领过硬的业务尖兵，既有崭露头角的青年新生力量，也有把敬业情怀融入岗位的普通从业者。虽然岗位有别、经历各异，他们却始终坚守一线、恪尽职守，以实干担当扛起环卫重任，在烟火寻常的街巷之间，书写新时代“环卫人”的动人篇章。

一生择一事 初心护一城

人物名片：王建东

上榜理由：深耕环卫三十九载

今年68岁的王建东，是温州庞大环卫队伍中的一员。1987年，29岁的他主动选择了旁人避之不及的掏粪保洁岗位，一头扎进又苦、又脏、又累的环卫一线。面对艰苦繁重、鲜有人愿意从事的工作，王建东从不退缩、甘于担当，别人不愿干的脏活累活他主动接手，难度大、任务重的攻坚工作他冲锋在前。三十余载寒来暑往、风雨无阻，他始终坚守岗位，默默扛起城市环境卫生保障的重任。

岁月不改初心，坚守续写担当。即便到了退休年纪，王建东依旧放不下深耕半生的环卫事业，主动接受企业返聘，继续坚守在一线作业岗位。手上层层厚重的老茧、字迹工整细致的车辆维修笔记、常年洗不尽痕迹的工作服，都是他39年扎根一线、默默奉献的最好见证，是属于环卫人最朴实动人的“勋章”。

数十年恪尽职守、默默耕耘，平凡岗位见证不凡坚守。王建东先后荣获“最美温州人”“2019感动温州十大人物”“温州好人”及省市级劳动模范、最美环卫工人等多项荣誉，2023年更是光荣担任杭州亚运会火炬手，用环卫人的坚守绽放平凡微光。

没有轰轰烈烈的壮举，唯有日复一日的坚守。39年来，王建东把青春、热忱与汗水全部奉献给温州城市环卫事业，以一生择一事的执着、一事终一生的初心，生动诠释了基层环卫劳动者质朴敬业、无私奉献的崇高精神。

十九年匠心 精技守市容

人物名片：张俊永

上榜理由：全能特种作业能手

温州海经区整洁有序的街巷风貌，离不开常态化的洒水降尘、深度洗扫、喷雾抑尘作业，更离不开环卫特种车驾驶员张俊永十九年如一日的坚守与匠心。

入行前，张俊永拥有15年长途货运驾驶经验，练就了沉稳严谨的驾驶功底。转战环卫岗位后，他不恃过往经验、不凭惯性作业，用心钻研各类洗扫车、洒水车、雾炮车的机械构造、操作技巧与作业标准，勤学苦练、精益求精，迅速成长为队伍中为数不多的“全车型操作能手”。每逢复杂路段保洁、紧急保障任务，他总是主动靠前、冲锋担当，高效完成各项环卫作业。

在张俊永看来，环卫车辆是擦亮城市颜值的“流动窗口”，每一次作业都容不得半点疏漏。多年来，他始终严守作业规范，坚持出车前细致排查安全隐患，收车后认真做好车辆养护检修，详实记录设备运行状态，把精细化标准贯穿作业全过程，全力保障环卫作业安全、高效、有序开展。凭借扎实过硬的专业技能，2023年10月，他代表公司和所在地区征战浙江省市政环卫行业技能竞赛，在全省顶尖选手中突围夺冠，斩获一等奖，用精湛技艺诠释新时代环卫工匠精神。

平凡驾驶室，坚守大担当。既是温州环卫高质量发展的见证者、参与者，更是城市文明最坚实的守护者，张俊永以微光聚炬，为万千环卫从业者树立榜样、传递温暖力量。

深耕一线砺本领 防汛抢险显担当

人物名片：吕斌

上榜理由：青年环卫攻坚尖兵

吕斌是从环卫一线淬炼成长起来的青年标杆。道路保洁、街巷管护、应急保障，每一项基础工作他都严谨细致、不落分毫，在日复一日的实操打磨中练就扎实的作业本领。

长期的一线实践，让吕斌深刻认识到，环卫工作不止日常清扫，更是城市防汛防台的前沿防线。汛期、台风天，积水、树木倒伏、杂物淤积等险情接踵而至，考验着应急处置能力。他跳出单纯保洁的固有思维，主动给自己加压，利用空余时间学习防汛防台专业知识，踊跃参加抢险实操演练，熟练掌握排涝清淤、倒伏树木清理、路障快速清除等抢险技能，随时做好应急出战准备。

在今年市容环卫防汛防台应急演练暨技能比武现场，吕斌凭借娴熟技能从容应战，操作规范利落，在众多参赛者中拿下个人优胜奖。日常，他是守护街巷洁净的保洁员；危难之时，他是迎难而上、敢打硬仗的应急排头兵。吕斌以实干和担当，展现出新时代环卫青年昂扬向上的风采。

褪戎装守街巷 以青春担使命

人物名片：袁昊

上榜理由：退役军人环卫新兵

29岁的袁昊，一身正气自军营来，他将军人的坚毅作风、过硬担当，悉数带进温州环卫一线。从为爱奔赴到扎根温州，他毅然投身基层环卫岗位，从一名普通保洁员起步，在平凡街巷开启崭新奋斗征程。

两年军旅淬炼，造就了袁昊雷厉风行、吃苦耐劳的优良作风。入职环卫以来，他始终以军人标准严格自律，每天提前到岗到位，主动认领艰苦路段、承担繁重任务，遇事不推诿、攻坚敢冲锋，把军营底色刻在了环卫岗位上。

凭借踏实肯干、精益求精的态度，短短两年时间，袁昊迅速从一线保洁员成长为路段队长。他将部队精细化、规范化的管理理念融入日常环卫工作，不断优化作业流程、细化保洁标准、理顺团队分工，有效提升了片区街巷的市容管护质量，用实干带出过硬队伍。

他乡奋斗，终成故乡。在日复一日的街巷守护中，袁昊渐渐扎根温州、安家立业。曾经的异乡，如今已是温暖故土。他说：“守护着城市街巷，我才真正懂得什么是家。”褪去戎装，初心不改；转换赛道，担当不变。年轻的他以青春为笔、以汗水为墨，默默守护城市烟火，生动展现了新时代退役军人环卫人的责任与温情。

以专业赋能治理 以热血点亮文明

人物名片：张润

上榜理由：海归青年实干先锋

2021年，23岁的海归青年张润学成归来，毅然投身温州环卫事业，把专业学识运用到城市环境治理一线，以青年力量助力城市精细化管护。

入职以来，张润立足岗位实干精进，先后参与垃圾分类、项目推进、文明城市创建、重大活动环境保障等重点工作，在实战磨砺中锤炼本领。因表现突出，他获评单位年度先进个人，并当选中心团支部书记。

工作之余，他积极参与“环卫橙”志愿服务，牵头在复兴亭为环卫工人送上爱心早餐，连续三年为四川凉山山区募集捐赠衣物600余斤，以点滴善意传递温暖。

在温州园博会两年多的筹备保障中，张润双线担当。开园前，他依托专业优势排查园区环境短板，推动三百余项环境问题整改落地，科学布设环卫设施、优化垃圾分类标识，夯实园区环境基础。会期内，他发挥语言优势做好国际嘉宾接待，统筹保障园区多场特色活动顺利开展，以严谨细致的作风完成保障任务。

不同的求学经历，同样的守护初心。张润以学识赋能环卫、以热忱投身公益，接过新时代环卫事业的接力棒，用专业实干擦亮温州城市文明底色，在平凡岗位书写青年奋斗答卷。

朝夕执帚护街巷 同心相守暖全城

人物名片：徐炳进、濮爱荣

上榜理由：环卫夫妻模范

在温州环卫队伍中，徐炳进、濮爱荣是一对特殊的环卫夫妻档。他们是并肩守护市容的“城市美容师”，也是相濡以沫、携手同行的恩爱眷侣。十余年前，夫妻二人一同来到温州，扎根环卫保洁一线，默默坚守岗位十余载，用坚守与温情守护城市街巷整洁。

日复一日，天光未亮，夫妻俩便准时上岗，开启全天的保洁作业。道路清扫、垃圾捡拾、绿化带清杂，穿梭在车水马龙的城市主干道，常年迎着日晒风雨、熬过酷暑寒冬，始终坚守如初。工作中二人分工明确、配合默契，尽显责任担当。丈夫徐炳进主动承担大件垃圾搬运等重体力作业，迎难而上、勇挑重担；妻子濮爱荣心思细腻，专注清理道路边角、绿化带碎屑、零星垃圾，细致排查每一处卫生死角，全力保障路面干净整洁。

朝夕相伴十余载，岗位即是日常，坚守亦是温情。没有轰轰烈烈的成绩，只有日复一日的勤恳耕耘。工作间隙的暖心叮嘱、辛苦时刻的彼此扶持、风雨天里的相互照应，平凡细节里藏着最质朴的温暖。

作为扎根温州的新温州人，徐炳进、濮爱荣将最美的年华奉献给这座城市。他们以扫帚为笔、以汗水为墨，默默耕耘街巷、悉心守护市容，用平凡坚守诠释环卫担当，成为温州城市文明发展中一道温暖动人的风景线。

两代薪火续初心 接力坚守护洁净

人物名片：徐寿恒、徐浩

上榜理由：环卫父子传承典范

在温州环卫队伍中，徐寿恒、徐浩父子接续坚守一线，以两代人的传承，守护一城洁净，书写平凡岗位上最美的环卫薪火故事。

深耕环卫行业20余年，父亲徐寿恒从一线清扫工人逐步成长为环卫管理员。多年来，他始终秉持严谨务实的工作态度，扎根片区街巷，常态化开展路段巡查、作业调度、市容管护等工作。辖区的每一条道路、每一处街巷，都留下了他奔走忙碌的身影。兢兢业业、恪尽职守，徐寿恒用踏实坚守筑牢城市环卫保洁防线。

父亲早出晚归、任劳任怨的敬业精神，深深浸润、影响着儿子徐浩。耳濡目染之下，长大后的徐浩毅然接过父辈的职业接力棒，投身环卫事业，成为一名环卫作业车辆驾驶员，与父亲并肩守护城市市容。

岗位之上，徐寿恒亦师亦父，悉心传帮带。他毫无保留分享多年积累的实操经验，反复叮嘱作业规范与安全细节，助力儿子快速成长。年轻的徐浩朝气蓬勃、勤恳务实，凭借娴熟的驾驶技术、饱满的工作热情高质量完成清运保洁任务，为传统环卫队伍注入崭新的青春活力。两代人初心不改、使命相传，用实干传承环卫担当，在平凡岗位上传承着赓续不绝的环卫情怀。

来 源：温州日报

原标题： 匠心映街巷，平凡岗位绽放时代微光！

记者 夏婕妤 通讯员 温环宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com