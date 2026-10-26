温州晚报 2026-10-26 09:10:45

气候，是全人类共同关心的话题。10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会平行论坛——2026国际环境科学论坛在温州举行。本届论坛以“气候变率与气候变化的环境成因、影响及应对策略”为主题，汇聚全球环境科学领域知名科学家与青年学者，围绕前沿议题共享最新研究成果，探讨新挑战，共同探索气候减缓、气候适应和环境可持续发展的新路径。

温州网讯 气候，是全人类共同关心的话题。10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会平行论坛——2026国际环境科学论坛在温州举行。本届论坛以“气候变率与气候变化的环境成因、影响及应对策略”为主题，汇聚全球环境科学领域知名科学家与青年学者，围绕前沿议题共享最新研究成果，探讨新挑战，共同探索气候减缓、气候适应和环境可持续发展的新路径。

跨越国界的“同题共答”

在这场由英国物理学会出版社与北京大学物理学院联合主办的论坛上，共有200多人参会，青年学者占大多数。这不仅仅是一次学术聚会，更像是一场跨越国界的“同题共答”。

“气候变化与环境变化是当今时代面临的重大挑战之一，应对这些挑战，不仅需要进一步加深对地球系统的认知，也需要不同学科之间、不同国家之间开展紧密合作。”北京大学博雅特聘教授、长江学者、全球高被引科学家林金泰在主持开场时直言。英国物理学会科学、创新和技能总监Louis Barson同样强调：“在应对全球挑战的过程中，国际合作尤为重要，没有任何一个国家机构或学科能够独资解决这些挑战。”

论坛通过特邀报告、专题分会、产学研座谈与学术海报等形式，搭建中外学者深度对话平台。致力于研究海平面变化的香港城市大学能源与环境学院院长Benjamin Horton带来主旨报告，从冰盖、地震与生态系统等多重维度，阐释海平面变化作为“地球综合指示器”所揭示的海岸带风险未来。南京信息工程大学环境科学与工程学院名誉院长廖宏的主旨报告，梳理中国空气质量格局的演变脉络，探讨其与气候变化的相互作用及走向双赢的解决路径。

中国科学院大气物理研究所副研究员胡帅分享东亚夏季极端高温的多年代际可预测性；北京大学助理教授偶阳探讨中国脱碳路径综合评估；新加坡南洋理工大学助理教授黄涛聚焦暖化气候下湿热条件对人类健康的影响……

新一代气候科学“算天”

如果说传统的气候观测是“看天吃饭”，那么新一代气候科学则是在“算天”。

AI赋能正成为气候科学最热的前沿看点。论坛专设“计算与数据驱动的气候科学”议题，机器学习、气候模拟器等数据驱动工具如何提升模式模拟、预测与决策支持能力，成为多场报告的焦点。

中国海洋大学教授宋丰飞解析中尺度对流系统主导的热带降雨季节循环变化，依托对流解析模型模拟得出研究成果；英国国家大气科学中心、雷丁大学高级研究科学家Paul Arthur Monerie聚焦“全球地表风速减弱”现象，通过风速模拟预估全球风速的近期演变与未来趋势；博洛尼亚大学副教授Giovanni Liguori借助气象模型厘清厄尔尼诺（ENSO）与印度洋偶极子（IOD）的相互作用。

德国波茨坦气候影响研究所研究员Maximilian Gelbrecht创新分享可微分编程与混合建模在地球系统模式中的应用，以可微分方式重新构建地球系统建模，通过人工智能大幅提高模型预测精度与研究效率。

奥地利国际应用系统分析研究所（IIASA）学者Chris Smith则反其道而行之——开发气候简化模型。他阐释了简化模型如何实现“从排放情景到气候预估的秒级响应”，这意味着区域政策决策者无需等待漫长的模式运算，就能近乎实时获得气候参数反馈。

2007年诺贝尔和平奖得主、美国约翰·霍普金斯大学彭博杰出教授Daniel Kammen通过线上方式，阐述了气候创新从实验室走向规模化的路径，强调减排与适应并重，技术创新需与政策协同、国际合作和公平转型相结合，并以加州清洁能源发展、太阳能与储能成本沿“学习曲线”下降等为例，呼吁加强跨国合作，将清洁能源解决方案推广至全球。

10月25日，论坛还举办了产业成果转化专题圆桌讨论，来自奥地利国际应用系统分析研究所、西班牙巴塞罗那超级计算中心、北京大学、香港城市大学的五位学者，围绕“2026年气候变化——当前证据、未来变革与解决方案空间”主题，从科学证据、自然系统响应、减缓路径与社会影响等角度展开对话。

据悉，论坛将编撰《专家建议报告》《学术论文摘要集》《学术论坛总结手册》等可落地成果，为产业决策与政策治理提供实证依据。英国物理学会出版社还将与主办方在《Environmental Research》系列期刊上推出联合聚焦专题，为参会研究成果提供高可见度的学术发表平台。

来 源：温州晚报

原标题： 全球气候科学顶尖头脑齐聚温州 共探AI赋能气候治理新路径

从“看天”到“算天”

记者 陈怡 主办方供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com