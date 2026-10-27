温州日报 2026-10-27 09:17:19

10月22日22时33分，西藏那曲市巴青县发生7.0级地震，当地群众生命财产受到严重威胁。来自温州苍南县壹加壹救援队的5名骨干志愿者星夜兼程，于10月24日傍晚陆续抵达拉萨，随后租车前往地震灾区参与救援。一行5人顾不上高原反应，简单补给后立即驱车十几个小时，直奔震中巴青县。

壹加壹救援队员和其他救援队队员一起为灾民搭建帐篷。受访者供图

温州网讯 10月22日22时33分，西藏那曲市巴青县发生7.0级地震，当地群众生命财产受到严重威胁。来自我市苍南县壹加壹救援队的5名骨干志愿者星夜兼程，于10月24日傍晚陆续抵达拉萨，随后租车前往地震灾区参与救援。一行5人顾不上高原反应，简单补给后立即驱车十几个小时，直奔震中巴青县。

巴青县玛如乡是本次地震受灾最重的区域之一，前往玛如乡的山路崎岖、高寒缺氧，不时有落石砸向路面。“大家都知道危险，但更清楚那边群众等不起。”苍南县壹加壹应急救援中心理事长张炳钩在电话中语气沙哑，风声从听筒另一端灌进来，“沿途落石风险很大，余震一直在晃，但队伍里没有一个人犹豫——那里群众急需救援，我们必须赶进去。”

25日早上9时许，经过一夜长途奔袭，5人终于抵达玛如乡八村。该村地处震中附近，属于本次地震受灾较重区域。顾不上休整，队员们迅速投入战斗：逐户拍门摸排灾情、劝导群众撤离危房；在临时安置点守护转移群众；与西藏蓝天救援队、西藏特战救援队等救援力量协同开展救援。安置点没有电，队员们四处找来发电机，突突声响起的那一刻，帐篷里先亮了灯，点亮了震区最踏实的“生命之灯”。

在危房区域，队员们抢抓余震间隙，协助村民转移牦牛等牲畜，并小心翼翼地清点、转运现金、冬虫夏草等贵重财物。“牧民的牦牛就是命根子，冬虫夏草是他们一年的主要收入，能多抢出一点是一点。”张炳钩说。从早上到深夜，救援工作持续至25日22时，5人最终和当地群众一起睡在救灾帐篷中，和衣而卧。

“最难熬的不是累，是高原反应，还有不间断的余震。”队员周霞哑着嗓子，声音疲惫却坚定地告诉记者，“早上还好，一到下午五六级大风一吹，头疼欲裂，每走一步都像踩在棉花上。加上余震不断，整个地在晃，人站都站不稳，感觉透不过气。”

但在持续的晃动与缺氧中，5名队员没有一人退缩。

昨日，壹加壹救援队5名队员又马不停蹄地赶往玛如乡的物资接收点，负责接收来自全国各基金会的救灾物资，并逐一发放到村民手中。“接下去就是摸排灾情、劝导撤离、帮群众转移财产，然后把物资送到每一户手里。”张炳钩说。

来 源：温州日报

原标题： 星夜挺进巴青地震震中区域 壹加壹救援队踩着余震投入救援

记者 董吉妮

本文转自：温州新闻网 66wz.com