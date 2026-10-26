对手很硬，照样能赢！瑞安队客场战胜舟山队

温州新闻网 2026-10-26 21:27:00

10月26日晚，2026浙BA省级争霸赛B组小组赛在舟山体育馆进行，瑞安队客场以87:72战胜舟山队。

温州网10月26日讯（记者 诸葛之伊）10月26日晚，2026浙BA省级争霸赛B组小组赛在舟山体育馆进行，瑞安队客场以87:72战胜舟山队。

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