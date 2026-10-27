温州加码固废资源化与“无废城市”建设

温州晚报 2026-10-27 08:25:00

10月25日晚，2026世界青年科学家峰会闭幕活动上，温州市国有资本投资运营有限公司与温州海螺集团旗下浙江星创环保集团签署战略投资合作协议。国有资本入局本土绿色科技企业，标志温州固废资源化、无废城市建设迎来资本助力，循环经济产业化发展迈出重要一步。

温州网讯 10月25日晚，2026世界青年科学家峰会闭幕活动上，温州市国有资本投资运营有限公司与温州海螺集团旗下浙江星创环保集团签署战略投资合作协议。国有资本入局本土绿色科技企业，标志温州固废资源化、无废城市建设迎来资本助力，循环经济产业化发展迈出重要一步。

本届青科会配套的“万有引力π”展示活动共征集展品500件，最终评选出26件展品获得未来引擎奖。未来引擎奖代表着驱动与动能，旨在挖掘敢闯产业无人区、面向未来赛道的技术与产品。浙江星创环保集团凭借全国首创的“点泥成石”固废资源化核心技术斩获本届“万有引力π”未来引擎奖，企业的这一创新成果从展会展台走向产业落地，在闭幕式上迎来资本签约的关键里程碑。

本次签约聚焦浙江星创环保集团绿色低碳项目。为加快推动城市多源固废资源化利用，促进本土绿色科技成果加速产业化，市国投对星创环保实施战略投资，在资金、资源层面支持企业发展壮大，并助力推进上市相关工作。

此次合作将发挥国企资本实力、资源统筹整合优势，结合民营企业的技术沉淀、市场化开拓能力，打通“本土示范-全国复制-全球输出”发展路径，把温州这一绿色创新技术的实践模式向外推广。

星创环保是国内固废高值化利用领域的代表性企业，掌握成套自主知识产权技术，可将建筑渣土、河湖淤泥、盾构泥、尾矿渣等城市固废转化为生态石、透水石、护坡石、路基固化土等系列再生建材，产品广泛服务市政建设、水利护岸、园林工程，具备显著的降本减碳效益。

按照协议约定，本轮战略投资资金，将主要用于全国生产基地新建扩建、核心专用专利设备采购、研发迭代以及补充企业流动资金。进一步强化企业技术与产能优势，更好服务温州本地无废城市建设，助力地方减污降碳，夯实循环经济产业底座。

星创环保坚持“固废不出城、就地处置、就地回用”理念，推行嵌入式产线布局，构建温州、杭州双中心联动格局。目前企业已和全国70多个城市达成合作，已落地9座生产基地，上海、重庆、广州等15个城市基地正在加快建设。面向“十五五”，企业规划在全国100个城市布局500条生产线，向超百亿产值、千亿市值目标奋进，打造固废资源化可复制的“温州方案”。

在深耕国内市场同时，星创环保积极参与国际绿色合作，已与泰国、越南、印度尼西亚、哈萨克斯坦等国家建立业务对接，输出技术工艺、成套装备与整体环境治理方案，把中国循环经济实践经验带到海外，服务全球可持续发展。

来 源：温州晚报

原标题： 青科会闭幕现场再添“绿色项目”，市国投战略投资温州海螺集团星创环保

加码固废资源化与“无废城市”建设

记者 余婷婷/文 余日迁/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com