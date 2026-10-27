温州晚报 2026-10-27 09:17:03

下车后未确认车门是否上锁就离开，你是不是也有这样的习惯？近日，记者实地走访，看看路边停放的车子“安防”情况如何？存在哪些安全漏洞？

温州网讯 下车后未确认车门是否上锁就离开，你是不是也有这样的习惯？近日，记者实地走访，看看路边停放的车子“安防”情况如何？存在哪些安全漏洞？

街头实测

20多辆车6辆未锁门

10月22日上午10时许，记者跟随龙湾区公安分局海滨派出所民警胡立强一行，来到龙湾区海滨街道城东东路巡查沿街停放的车辆车门是否上锁。第一辆是辆小轿车，确认车门都已上锁。第二辆是五菱小货车，车身布满锈迹，车窗堆积落叶，后轮漏气，看似长期停放。民警轻拉门把手，车门应声打开。车内空空荡荡，驾驶位手刹塑料外皮已经脱落，没有留存物品。

“不管车辆是否还在使用，车门敞开就是安全隐患。如果属于‘僵尸车’，车主也应当及时处置，不能长期占用公共道路资源。”胡立强当即拍下车辆号牌与现场定位，发送至派出所内部工作群，安排值班同事联系车主核实情况。

接下来，民警又拉了十多辆车的车门，其中又有三辆小货车车门被拉开。民警登记下号牌，准备提醒车主记得锁好车门。

之后，民警拉开了两辆轿车的车门。就在民警记录信息时，一名中年男子快步跑来。“不好意思，这两辆车是我们汽修店临时停在这里的。”男子称车内没有存放财物，所以没有上锁。听完安全提醒，他表示今后停车一定记得锁好车门。

这段路先是巡查了20多分钟，20多辆车有6辆车的车门未上锁。

车门未锁

平板电脑在座位上

再接着，记者与民警又查了20多辆车，又发现两辆小轿车车门未锁。其中一台棕色马自达轿车副驾驶座位上，摆放着一台平板电脑。

民警根据车牌信息很快联系到车主姜先生。匆匆赶来的姜先生连连道谢，解释自己当时急着下车去附近厂家办理业务，虽按过锁车键，却没有确认车门是否已上锁。“应该是车钥匙电池电量不足造成的。”姜先生掏出车钥匙锁好车门，确认后离开。

胡立强说，巡查中，民警仅确认车门是否上锁，出于隐私保护不会翻动车内储物盒，所以无法确认储物格、手套箱内有无财物。但财物直接摆放在座椅等可视位置，容易吸引不法分子铤而走险。就在去年12月25日，市民范先生将装有5.6万元现金的袋子留在车里，而且下车后没有确认是否已锁好车门就离开了，结果这笔巨款被盗，好在警方及时破案并追回全部涉案现金。

安全提醒

贵重物品不留车内

胡立强介绍，绝大多数车主都会记得锁好车门再离开，有些车辆车门未上锁，有的是车主粗心大意，有的是车主安全防范意识差，再加上现在一些车辆有自动落锁功能，一些车主更加疏忽了离开前确认车门是否已上锁的习惯。

他介绍，一年前，海滨派出所辖区出现“拉车门”盗窃警情。针对这一问题，派出所调配多组巡逻力量，把沿街车辆密集、监控薄弱的乡间道路纳入常态化巡防范围，“我们巡逻时也会随机拉车门，一发现车门没关好，就联系车主进行警示教育。”

除了路面巡逻与案件打击，派出所还依托村民群、党员群等线上社群，不定期推送安全提示，反复提醒市民养成下车检查锁车的习惯。

警方提醒广大车主，车子不是保险箱，贵重物品不要留置车内。下车离开时，无论停车时间长短，记得将车门上锁，并养成“拉一拉”车门确认的习惯。

来 源：温州晚报

原标题： 你的车门锁了吗？

街头实测：多辆车子车门未上锁 警方提醒：养成“拉一拉”好习惯

记者 叶雄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com