温州日报 2026-10-27 09:17:00

近期，温州低空经济在制造端、消费端与基建端动作频频。其中，作为全省首批低空经济“先飞区”试点的泰顺县，正依托“先飞”优势，在文旅融合与生态治理的立体空间中探索差异化发展路径。

1999架无人机，点亮泰顺文祥湖。翁卿仑 摄

温州网讯 从温州首个大型无人机整机制造基地在龙湾破土动工，到浙江之翼樟山壹号eVTOL起降点在文成正式投用，再到华东地区海拔最高的通用机场在泰顺加速成形……近期，温州低空经济在制造端、消费端与基建端动作频频。其中，作为全省首批低空经济“先飞区”试点的泰顺县，正依托“先飞”优势，在文旅融合与生态治理的立体空间中探索差异化发展路径。

在制造与消费领域，全市低空经济近期迎来新突破。10月13日，联合飞机低空智造产业园在龙湾奠基，拟打造温州首个大型无人机整机制造基地，将重点引进低空经济核心部件制造项目；同月，城市青少年低空体验中心正式在文成投用，目前已上架近40款低空文创产品，暑期累计接待研学人员6700多人次，并签约新加坡高端研学团首单，低空消费热度持续攀升。

作为“先飞区”，泰顺县的探索呈现出多维立体的特征。在文旅端，泰顺依托全市首家获得中国民航CCAR-135部运行合格证资质的企业——浙江飞翔通航有限公司，此前已开通6条直升机航线，连接文成百丈漈、鹿城江心屿、洞头半屏山、乐清雁荡山及福建福鼎太姥山等地，年均体验人数2万至3万人次，飞行量曾居全省通航首位。同时，泰顺积极拓展新场景，在南浦溪、廊桥文化园等地部署AI共享无人机自动跟拍打卡，推动乌岩岭等地的生态巡护融合低空观光体验，打造“空中瞰浙”的山区样板。

在生态治理与智治方面，泰顺已建成直升机停机坪11个、无人机机巢12处，实现直升机服务半径500公里范围内全县19个乡镇全覆盖。紧盯乌岩岭国家级自然保护区、飞云湖珊溪库区水源地、承天氡泉省级自然保护区等重点生态功能区，开展低空生态监测，织密全覆盖、全立体、全时段的山区低空巡护巡查网。

据悉，为彻底打破空域限制，泰顺正全速推进浙南闽北首个通用机场建设。该机场总投资6.48亿元，海拔900米，为华东地区海拔最高的通用机场，计划于今年底前实现航站区主体结顶竣工，2027年10月实现开航首飞。未来将重点布局研学培训、短途客运、检测试飞、维修维保四大方向，辐射周边2省4市16县约3500万人口。同时，泰顺成功招引深圳国燕凌鹰新构型无人航空器生产制造项目落地，加速向低空制造端延伸。

来 源：温州日报

原标题： 温州低空经济多点破局 泰顺蓄势打造浙南闽北低空经济“先飞区”

记者 梦蝶 通讯员 祥磊

本文转自：温州新闻网 66wz.com