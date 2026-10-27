温州日报 2026-10-27 09:17:20

十月的周末，鹿城双井坊的巷弄里，传来喜剧节的欢声笑语，同一时间，楠溪江滩地音乐公园的滩林里，近两万名来自五湖四海的乐迷沉浸在声浪中。因为一场演出奔赴温州，正成为越来越多市民游客特别是青年群体的文化生活新方式。

演唱会带动龙湾文旅经济。图片由龙湾区文化和广电旅游体育局提供

温州网讯 十月的周末，鹿城双井坊的巷弄里，传来喜剧节的欢声笑语，同一时间，楠溪江滩地音乐公园的滩林里，近两万名来自五湖四海的乐迷沉浸在声浪中。因为一场演出奔赴温州，正成为越来越多市民游客特别是青年群体的文化生活新方式。

近年来，我市文商旅体展深度融合，在打造集聚度高、带动性强的演艺IP的同时，也推动形成“演艺引流、全域共振”的文旅消费新格局。作为主城区，鹿城把小剧场藏进了街巷。十月连办六天的接励城市喜剧节，何广智、付航等六十多组演员带来近三十场演出，开幕式票15秒售罄，平均入座率达97%，舞台从东南剧院一路铺到双井坊、南塘和万象城，演员以“非常NPC”的身份从人群里冒出来，让喜剧从舞台溢入日常。相隔不远的纱帽河吴百亨故居，沉浸式庭院话剧《吴家老宅》正在上演。这里没有搭建舞台，老宅的厅堂、回廊、庭院全部转化为剧情场景，观众化身“局中人”，跟随演员穿越回上世纪二十年代，亲历民族企业家吴百亨在洋货冲击下艰难求存的往事。自2025年5月首演以来，该剧已累计完成演出50余场，上座率均超90%，辐射客流超17万人次。

龙湾则主打演唱会经济。从2023年至今，龙湾累计举办29场大型演唱会，入场观众近76万人次。2026年5月，周杰伦连唱三晚，场内12万人观演，61.3%的观众来自温州市外，票房1.5亿元，综合带动文旅消费超10亿元。龙湾顺势推出“跟着演唱会游龙湾”City Walk线路——白天在永昌堡触摸古堡人文，中午尝永强老菜和龙湾小海鲜，下午在黄石山公园的雕塑长廊里散步，傍晚逛万佳市集，晚上看演唱会，散场后夜游寺前街历史街区。凭一张票根，游客可享249家商户的餐饮、景区、零售折扣，1255套闲置公寓转为“宠粉平价房”，轨道交通加密班次、免费接驳专线直达奥体。龙湾做的不是“一场演出”，而是串起一条“3小时演出、72小时消费”的完整链条。

楠溪江选择把舞台搭建在山水之间。10月16日至18日，在永嘉县岩头镇楠溪江滩地音乐公园，2026 Can Festival音乐节举行。这是楠溪江滩地音乐公园首场纯器乐专场音乐节，多元曲风的音符瞬间铺满楠溪江畔，吸引来自全国各地近2万名乐迷奔赴而来，跟随强劲的音浪尽情摇摆，在绿水青山间共享音乐魅力。音乐节期间，周边民宿一房难求，位于三江街道的温州希尔顿酒店三天平均入住率达90%以上。为抢抓“音乐经济”，当地推出惠游政策，乐迷可凭音乐节购票凭证免费乘坐楠溪江景交1号线，畅玩丽水街、芙蓉古村等楠溪江核心景区，吸引乐迷住下来、留下来。从2017年东海跨年音乐节起步，楠溪江的音乐节已走到第9年，“音乐+山水”成了一张持续引客的乡村名片。

此外，苍南首届山海狂飙汽摩音乐盛会，融合汽摩赛事、潮流音乐、特技展演、复古机车、商业会展和夜市市集等花样业态，点燃168黄金海岸；鹿城塘河夜画、洞头的《向洞头》实景演艺，则常态化将千年商港、海岛故事娓娓道来。而温州秋冬的演出排期还在加码，10月31日、11月1日谢霆锋将在奥体中心连唱两晚，许嵩11月接力登场，再次书写“为一场演出赴一座城”的浪漫诗篇。

来 源：温州日报

原标题： 从“看景”到“入戏” 温州演艺经济持续火热

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com