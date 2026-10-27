温州日报 2026-10-27 09:17:17

昨天，第28届海峡两岸（龙港）印刷产业博览会暨2026华东包装技术展览会在龙港现代印务港启幕，龙港市综合材料交易市场也同步开门迎客。一边是为期三天的“动态展会”，一边是常年营业的“固态市场”，展市联动，赋能“中国印刷城”升级。

展会现场。陈伟 摄

温州网讯 昨天，第28届海峡两岸（龙港）印刷产业博览会暨2026华东包装技术展览会在龙港现代印务港启幕，龙港市综合材料交易市场也同步开门迎客。一边是为期三天的“动态展会”，一边是常年营业的“固态市场”，展市联动，全产业链赋能“中国印刷城”升级，油墨香里飘出迭代味。

据龙港印博会策展人李玉信介绍，本届印博会坚持“纸塑并重”，展览总面积达3万平方米，设置A、B、C、D四大展馆共计600个国际标准展位，吸引200家海内外企业参展，聚焦印刷全产业链，展品覆盖印刷设备、印后加工、印刷耗材、创新技术、创意包装制品等板块，全国各地设备、基材、油墨厂商以及温州本土印刷材料经营主体集中亮相，搭建起华东地区专业化、高水平的包装行业交流展示平台。

跳出传统产品展销，迈向产业生态共建。本届展会首次将场地从老城区“搬”到新城新建的现代印务港，以“展市融合”新模式，打造“永不落幕的印刷展”。这座印务港由温州市现代集团旗下温州现代锦华置业集团、龙港市新城建设发展集团两大国企联合打造，总建筑面积约12.7万平方米，总投资6.2亿元，打造“前店后仓、展销储一体化”产业综合体，补齐龙港印刷产业长期存在的小、散、乱短板，打通原材料供应、展示贸易、仓储物流、创新研发、跨境商贸全链条。

展馆里，人潮涌动，问询、洽谈声萦绕耳畔。作为历届印博会的“老面孔”，龙港市傲杰科技有限公司总经理姜成山透露，这几年，印刷设备工艺迭代亮眼，浮雕、亮油堆积等新工艺不断涌现，印刷应用场景从传统包装盒拓展到文创潮玩等全新赛道，展会采购商群体也随之迭代，文创工厂、礼品工艺品企业成为新的重要客户群体。从最初带着机械设备远道而来展销，到因产业而落地生产线，再到如今作为本土企业向外展示龙港印刷新貌，这一历程恰与龙港印刷产业的发展同频共振。

897家持证印刷企业、4.7万家相关市场主体、15万从业人口、26个印刷工业园区昼夜运转，全产业链产值突破500亿元——印刷，是龙港这座城市最亮眼的名片。自1998年创办以来，这场印博会已经走过28载光阴，展会与产业共生共荣，见证龙港从民间小作坊成长为全国知名的印刷产业集群，助推“中国印刷城”“中国礼品城”“中国印刷材料交易中心”等多张国字号名片落地生根。

来 源：温州日报

原标题： 第28届龙港印博会启幕 展市联动赋能“中国印刷城”升级

记者 缪小霞 龙港融媒记者 陈伟 谢秀长

本文转自：温州新闻网 66wz.com