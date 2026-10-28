小切口议出大民生 鹿城政协让“议事声”变成“幸福声”

温州都市报 2026-10-28 09:21:51

自今年4月省政协部署民生议事堂“为民办实事”专题协商议事活动以来，鹿城区政协紧扣群众“急难愁盼”，14个街镇围绕小区治理、城市更新、医疗服务、产业转型、教育惠民、农旅共富等议题，通过实地走访、座谈协商、政企校联动等方式听民声、聚民智，推动一批惠民建议从“纸上”落到“地上”。

蒲鞋市街道开展“为民办实事 城市更新再升级”民生议事堂活动

双屿街道政协委员履职小组组织调研区图书馆等点位

南郊街道政协委员履职小组组织调研温州低空经济科创园

藤桥镇开展“戍浦江慢行系统贯通与文旅产业联动发展”民生议事堂活动

温州网讯 自今年4月省政协部署民生议事堂“为民办实事”专题协商议事活动以来，鹿城区政协紧扣群众“急难愁盼”，14个街镇围绕小区治理、城市更新、医疗服务、产业转型、教育惠民、农旅共富等议题，通过实地走访、座谈协商、政企校联动等方式听民声、聚民智，推动一批惠民建议从“纸上”落到“地上”。

绘好更新图，深耕微治理

小区治理、城市更新与商圈环境，是群众感知度最高的“家门口工程”。鹿城各街镇把民生议事堂搬进小区片区、商业街区和更新项目现场，围绕有机更新、基层治理、商圈焕新协商破题。

蒲鞋市街道紧扣“为民办实事 城市更新再升级”展开议事。政协委员与相关部门负责人会前实地走访浙江创意园、育英大礼堂、双井坊等点位，走进工业厂房、高校老校区、老旧居民住宅区块，现场察看老城有机更新实景，随后围绕学院路片区配套不完善、制度保障不足等问题开展面对面协商。持续做好危房动态监测，抓实拆改、旧改、以旧换新三类项目；推进口袋公园、充电桩、电梯加装等民生项目落地等协商共识被纳入街道城市更新工作任务清单，明确责任分工。会后，街道联合相关职能部门跟踪督办协商建议，定期开展成效复盘，推动协商成果真正落地见效。

南汇街道围绕如何构建“老旧小区治理”共同体，组织政协委员履职小组实地调研龙源社区大物业管理试点。委员们肯定“化零为整”摊薄成本做法的同时直击可持续短板，建议总结可复制经验、发挥物业管理中心作用；盘活停车位、公共广告、充电桩等小区公共资源；加大宣传力度，提高居民认可度与缴费意愿等切实建议。

大南街道则从核心商圈切入，区政协委员、社区居民与商户代表一起实地调研大南商圈营商环境，以世贸大厦周边环境提升为小切口，把老地标周边通行、业态形象、消费体验“最后一米”问题摆上桌面，聚焦环境整治与场景优化，协商让老牌地标重新焕发活力的多元路径。

织密保障网，护航人生路

优化民生配套设施，关乎“人的一天、人的一生”幸福可感，是共富底色的重要底座。今年，双屿和仰义街道把协商焦点对准医疗扩容与公共服务提质，让“家门口”的民生保障更有厚度。

双屿街道政协委员履职小组赴市中心医院新院区（双屿院区）、区图书馆、西岸宠物乐园，边看边议基层医疗扩容、阅读服务供给、宠物便民配套等问题，就医疗配套完善、文化供给丰富与便民服务升级等方面提出切实建议。

目前，温州市中心医院新院区（双屿院区）已正式全面启用，以新院区投用、新技术落地、新平台揭牌，全方位补齐城西高端医疗短板，助力温州区域医疗服务提质升级。

仰义街道则关注城市西片医疗服务品质的提升，目标让西片群众不用跨片区看病。政协委员在调研社区卫生服务中心新址后，围绕适老化服务、家庭医生、院企协作、医疗队伍支招，把协商落到每一处诊室、每一项签约服务上。

布局新赛道，共育接班人

产业是地方经济发展的支撑，教育是地方发展的未来。今年，多个街镇围绕产业与教育发展开展协商，议出了产业转型和育人机制的新路子。

近年来，南郊街道明确把低空经济作为产业转型重点，不断推进闲置厂房盘活与企业服务。协商当日，政协委员履职小组实地参观温州低空经济科创园，了解园区产业运营、科普研学、赛事及人才培育工作，随后围绕低空经济产业发展、场景落地、民生服务、城乡共富开展热烈讨论。

滨江街道以“联企聚力拓渠道 跨界融链促共赢”为主题，政协委员就如何用好商会资源，赋能企企协同破除产业壁垒等方面出谋划策，为区域经济发展提供金点子。

鞋都一小操场上的“百工童玩节”热闹非凡，孩子们锯木头、缝鞋子，忙得不亦乐乎。丰门街道和五马街道把联合协商搬到这里，举办了一场“劳动育人”主题协商活动，精准梳理中小学校劳动教育课程体系建设、资源整合、协同机制等方面的“堵点、痛点、难点”，并促成温州鞋革产业研究院与学校共建“校企研学实践基地”。区政协委员纷纷基于专长建言，如融合劳动教育和化学课程，提升学生学科兴趣与实践能力；通过校企联动共享研究院资源；利用丰门街道区位优势提升学生国际视野等。

广化街道则聚焦破解双职工家庭青少年暑期看护难、课外研学成本高、优质教育资源分配不均等民生痛点，组织政协委员实地参观集新社区社会办学点，为进一步盘活社区民间教育资源、深化打造“15分钟普惠研学圈”，切实办好群众家门口的“第二课堂”，做实基层普惠育人服务献计献策。

聚焦农文旅，激活共富源

把准群众生活的难点与期盼，各街镇紧扣惠及民生的发展事项，集思广益、群策群力，以务实协商推动实事落地，让共富图景更加可感可及。

藤桥镇以“一座人行便桥”破题农文旅融合。曹湾山遗址博物馆走红后，东西两岸仅靠渔藤公路桥连通，居民和游客要到对岸田园体验区需绕行约3公里。该镇政协委员履职小组踏勘选址后建议：便桥不只通人，更要融入好川文化元素做成景观桥；同步推进戍浦江慢行系统、两岸生态修复与桥头业态导入，把博物馆流量引向古村与田园。

山福镇则把协商场子扎在了田间地头。政协委员履职小组走进螺蛳生产基地、瓯柑园，围绕“激活乡村经济内生动力”议出路，让西部山区的农产品从“论斤卖”变成“论景卖”，真正把乡村流量转化为富民留量。

七都街道开展“艺术赋能七都岛 侨韵同心惠民生”民生议事堂专题活动。与会人员实地走访考察罗丹艺术中心后，座谈共话艺术赋能、侨韵惠民、文旅提质发展新路径，如培育“艺术菜市场”，打造年轻态文旅IP；用好AI技术赋能展览与文创；将侨韵、艺术、滨水空间融合成七都的文旅“王牌”等，做深“艺术赋能共富”的文章。

松台街道的协商议题聚焦江心屿园博文旅融合发展。政协委员履职小组先后走访江心屿“不问·清辉”美术馆、谢公阁、宋园，就文旅业态提升、文化IP打造及共富路径探索等建言献策。

下一步，鹿城区政协将梳理各街镇协商成果，通过提案、社情民意信息等转化落地，并依托“基层治理四平台”跟踪问效，做好闭环管理，让“议事声”变成“幸福声”，为鹿城打造高质量发展建设共同富裕示范区先行样板贡献政协力量。

来 源：温州都市报

原标题： 小切口议出大民生 鹿城政协让“议事声”变成“幸福声”

记者 杨晓宴

本文转自：温州新闻网 66wz.com