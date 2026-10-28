潮新闻 2026-10-28 09:27:10

9名中介合租1间门店，每人每月只需承担500多元租金？是的，你没听错。这是瑞安中介应对当下房地产市场下行的最新对策。

9名中介合租1间门店，每人每月只需承担500多元租金？

是的，你没听错。这是瑞安中介应对当下房地产市场下行的最新对策。

塘河北路是瑞安房产中介最密集的地段之一。早年房地产最红火的时候，这条街两侧的“红牌子”中介门店数量曾高达50余家，如今却只剩下20来家，已不足高峰期时的一半。

门店数量锐减背后，有部分中介退出行业、另谋出路，但更多的是“抱团取暖”，开启“合租门店”新模式。

所谓“合租门店”，就是多名中介合租一间门店，房租均摊、风险共担，从而降低经营成本。

在“合租模式”下，如今一间不起眼的小店，或许生存着四五名甚至十余名中介。

今年8月，在塘河北路开了10多年“红牌子”中介门店的老陈，依依不舍地摘下了牌子，转身加入这条路上另一家多人合伙的门店。

据老陈说，自己本来还想继续独自经营，无奈房东不肯降租，一番思索后便果断退租合伙。

老陈加入的这家新门店由两家店面组成，室内摆放着多张桌椅，并配有多台电脑。截至老陈加入，这家门店现有房产中介9名，设店长一名。

老陈所需负担的租金，也从原先的一年3万元降到如今的6000多元。

据其介绍，虽然多人拼店合伙经营，但大家的工作内容还是和从前一样，都是各做各的生意，成交后的佣金各归各，代办过户、贷款跑腿的活儿互相搭把手，不抽成。

不仅如此，如今一家门店有多名中介，为了更好地界定客户归属，门店设立了值班制度：当日值班的中介，上门客户均归其所有，其余中介不得争抢。

老陈分到的是每周三值班。如今，他一般只在周三或是有客户要签约、办手续时才来门店，其余时间则自由安排。

这种“去门店化”趋势，实则也是当前二手房买卖生态转型的生动写照。

“以前一天怎么也有七八拨人推门进来问房源，现在一天能来两三个就算不错。”老陈说，如今客户大多在手机上通过微信咨询，房源照片、视频、户型图一股脑儿发过去，看中了再约线下看房，门店更多是个签合同、办手续的地方。

正因如此，越来越多中介退掉单一门店，选择合租一间够用的小店，节省成本。

除了省钱，合租门店还能方便交流，利于中介之间的合作。

老陈说：“行情好的时候，大家抢房源、抢客户，门对门都不说话。现在反倒能坐下来商量，哪套房子有瑕疵、哪个房东急卖、哪个客户想买什么样的房子，大家互通消息，一定程度上也能提升房源成交速度。”

从“各守一店”到“拼桌吃饭”，瑞安中介的合租模式是市场下行倒逼出的生存智慧。

这间拼起来的店能否成长为新业态的雏形，而不只是下行周期里一间临时避风的屋子，还在考验这群房产老将们的智慧。

来 源：潮新闻

原标题： 9人合租一间店？瑞安房产中介“拼店”求生

作者：彭丽明

本文转自：温州新闻网 66wz.com