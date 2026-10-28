温州日报 2026-10-28 08:57:13

记者日前从温州交发沈海高速公路有限公司获悉，今年11月4日至明年12月31日，因G15沈海高速公路北白象枢纽至乐清枢纽路段改扩建工程施工需要，该路段将实施断流施工。

温州网讯 记者日前从温州交发沈海高速公路有限公司获悉，今年11月4日至明年12月31日，因G15沈海高速公路北白象枢纽至乐清枢纽路段改扩建工程施工需要，该路段将实施断流施工。

此次管制路段全长约17公里。管制期间，G15沈海高速公路台州方向北白象枢纽至乐清枢纽主线路段封闭；S10温州绕城高速公路（北线）往G15沈海高速公路台州方向匝道关闭；G15沈海高速公路柳市收费站往台州方向进口匝道关闭。

管制期间，驾车往台州方向过境车辆需绕行S10温州绕城高速、G1523甬莞高速，经乐清枢纽转回沈海高速台州方向。北白象、柳市出发车辆可经104国道等地面道路至乐清、七里港等收费站上高速后前往台州方向。

特此提醒广大司乘朋友提前规划出行路线，建议使用导航软件查看实时路况。

甬台温高速公路改扩建工程温州湖雾镇至南塘枢纽、乐清枢纽至北白象段项目共分2段实施。其中，湖雾镇至南塘枢纽段起于乐清市湖雾镇海头村北侧，经大荆镇、雁荡镇、清江镇，终于乐清市南塘枢纽互通，路线长23.196公里；乐清枢纽至北白象段起于乐清枢纽互通，经柳市镇，终于北白象枢纽互通，路线长19.83公里，两段路线合计全长43.026公里。项目设计速度100公里/小时，其中雁荡山隧道段、雁荡南隧道段和北白象枢纽至终点段约10公里采用两侧分离新建3车道，其余路段采用双向八车道高速公路标准改扩建。

来 源：温州日报

原标题： G15沈海高速北白象至乐清枢纽台州方向断流施工

自11月4日起，为期14个月

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com