温州日报 2026-10-28 09:01:00

AI慧眼揪出工地安全隐患，建筑机器人扛起繁重施工作业，全屋智能点亮日常起居，建筑楼宇自主节能降碳，老旧房屋实现风险提前预警……未来三年，一大批有温度、有实效、可复制的住建人工智能新场景，将在温州陆续落地。

温州网讯 AI慧眼揪出工地安全隐患，建筑机器人扛起繁重施工作业，全屋智能点亮日常起居，建筑楼宇自主节能降碳，老旧房屋实现风险提前预警……未来三年，一大批有温度、有实效、可复制的住建人工智能新场景，将在温州陆续落地。

近日，《温州市住建领域场景创新应用行动方案（2026-2028年）》正式出台，聚焦施工安全、智能建造、智慧住区、建筑降碳、房屋安全五大方向，加速人工智能在住建领域落地生根，全力打造具有全国影响力、浙江辨识度的“未来人居”场景创新高地。

当前，人工智能已成为撬动行业变革的关键变量。温州此次系统布局，瞄准住建领域痛点，以“小场景”撬动“大变革”，推动AI从概念走向工地、楼宇和社区，让技术变量转化为治理增量、生活质感。

五大方向如何落地？方案给出清晰的路线图。围绕施工安全，温州将依托多模态大模型打造工地隐患识别、“工地随手拍”巡检场景，通过摄像头实时感知、动态排查建筑工地安全风险，扣紧工地安全管理链条，推动监管由“人巡”向“智防”延伸；智能建造上，加快推广喷涂、测量等建筑机器人与智能施工升降机，以“机器换人”赋能智能建造，并通过装备共享平台降低企业转型成本，让更多企业“用得起、转得快”；着眼智慧住区，培育AI家装设计、全屋智能等场景，打通装修全链路，结合复合型创新社区建设，有机融合创新创业、公共配套和生活服务三类空间，让居住空间更聪明、更便利；建筑降碳领域，推进建筑光伏一体化，搭建建筑能碳数据专区，运用建筑时空大模型优化楼宇用能，实现建筑综合节能15%—30%；针对房屋安全，构建“空天地”一体化房屋安全预警体系，利用垂类识别模型精准诊断老旧房屋裂缝、渗漏等病害，推动房屋安全由事后处置转向事前预判。五大方向环环相扣，覆盖建设、居住、运营、安全全链条，推动AI在住建领域成势见效。

方案还明确，到2028年，我市每年将发布30个以上住建领域场景需求，累计培育20个以上新场景、8家以上场景创新标杆企业，力争住建部“人工智能+住建”试点和国家人工智能住建行业应用中试基地落户温州，建成20个以上住建行业高质量语料库，以用促研、以研促产，为场景落地夯实数据底座、积蓄产业动能。

下一步，市住建局将坚持需求牵引、场景驱动，持续打通“需求摸排—场景发布—企业揭榜—试点落地—评估迭代—全域推广”工作链路，以场景创新带动技术突破、产业壮大、治理提效，让创新融入城市建设、百姓安居方方面面，绘就温州“未来人居”崭新图景。

来 源：温州日报

原标题： 未来三年，一大批人工智能+住建新场景将落地温州

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com