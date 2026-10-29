温州日报 2026-10-29 08:12:00

“软柿很甜，先尝尝！”昨天，永嘉县鹤盛镇东炉村红柿观光园入口处，“90后”小伙周金和热情招呼游客。眼下，楠溪江迎来赏柿季，不少游客慕名前来打卡。赏柿季预计持续到12月底。

东炉村红柿吸引不少游客打卡。

温州网讯 “软柿很甜，先尝尝！”昨天，永嘉县鹤盛镇东炉村红柿观光园入口处，“90后”小伙周金和热情招呼游客。眼下，楠溪江迎来赏柿季，不少游客慕名前来打卡。赏柿季预计持续到12月底。

“我们村的鲜柿根本不够卖。”周金和从城里回村赶“柿”集。沿路两侧，村民摊位依次排开，除了柿子，芋头、生姜、板栗摆得满满当当，吆喝声此起彼伏。

绿水青山间，红柿挂满枝头，勾勒出秋日绝美画卷。“柿”集上游人如织，大家举着手机一路拍摄，旅拍团队也前来赶集。

人群中，刚回村的青年陈微也在忙碌。近几年柿子泛黄时，她都准时回村，和家人一起支起露营基地，售卖永嘉麦饼、饮料等。“回来就是想让村子更好，客人有吃有喝，东炉的牌子才能更响。”陈微正筹备农家乐，迎接赏柿旺季。

“上周末车都停不下了。”东炉村党支部书记周丐和同其他村干部迎来一年中最忙的时候。今年的红柿文旅活动，村里请了专业公司，策划打卡点和氛围营造。

“这是东炉筹办赏柿活动的第十个年头，山村跟着柿子一起红了。”周丐和介绍，这几年，村里的硬件设施逐步完善，赏柿游步道今年又新修了200米。更可喜的是，柿子季一到，上百名在外务工的村民便纷纷返乡，在家门口做起了生意，稳稳把收入揣进兜里。

来 源：温州日报

原标题： 永嘉东炉柿子红了

记者 金朝丹 翁卿仑

本文转自：温州新闻网 66wz.com