温州日报 2026-10-28 08:57:00

10月27日下午，“我们一起·健康加加油——我和妈妈学科学”2026世界青年科学家峰会儿童友好主题活动暨瓯海区第四届“童科会”，在瓯海区潮学园火热启幕。

这场健康科普之旅兼具趣味与温暖。 记者 蒋文广 摄

温州网讯 昨日下午，“我们一起·健康加加油——我和妈妈学科学”2026世界青年科学家峰会儿童友好主题活动暨瓯海区第四届“童科会”，在瓯海区潮学园火热启幕。女科技工作者、妇联代表、教育工作者与众多亲子家庭齐聚一堂，共同开启一场兼具趣味与温暖的健康科普之旅。

本次活动由浙江省女科技工作者协会、温州市妇联、市教育局、市科协、瓯海区人民政府联合主办。活动紧扣社会各界关注的“小胖墩”“小眼镜”“小烂牙”“小焦虑”“小驼背”问题，围绕儿童“五健”健康理念，立足温州国家儿童友好城市建设成果，以亲子共学为抓手，让健康科普走出课堂、走进千家万户。

亲子分享环节暖意融融。来自“小海鸥”儿童科学研究院的多组家庭依次登台，把生活实例转化为生动的科学故事。亲子搭档围绕饮食管理、用眼防护、情绪疏导、骨骼养护、口腔保健等内容分享实践心得，把枯燥的健康知识变得直观易懂、可学可做。现场还举行暖心仪式，孩子们亲手为陪伴自己探索新知的妈妈颁发纪念证书，致敬家庭陪伴在科学启蒙中的重要作用。

“流感是细菌还是病毒引起的？”“植物会不会睡觉，会不会听音乐？”在小研究员对话女科学家环节，孩子们接连抛出充满童真的问题。女科学家们用通俗易懂的语言耐心答疑，搭建起青少年与科研工作者面对面交流的平台，让科学探索不再遥远。

现场还举行颁奖仪式，为浙江省未成年人保护首批复制推广路径模式、浙江省首批省级环境健康儿童友好活动空间试点项目、国家城市儿童友好空间建设可复制经验清单（第三批）等颁奖，集中展示温州在儿童友好建设、未成年人保护领域的丰硕成果。

活动重磅发布温州市儿童友好数字研学地图。该地图依托《温州儿童友好城市研学手册》打造，串联全市12个县（市、区）共38条研学线路，联动“E游温州”小程序与高德地图，整合全市人文、生态、科创资源，实现一键查询、一键出行，为青少年研学提供便捷数字化服务。

据介绍，自2022年起，温州持续深耕“我和妈妈学科学”品牌活动，不断打通家庭、校园、社会协同育人链条。下一步，我市将持续夯实儿童友好城市建设根基，持续开展家庭科普实践，把科学的种子播撒在少年儿童心田，为青少年成长成才厚植沃土。

来 源：温州日报

原标题： 我和妈妈学科学 家庭实验护“五健”

记者 夏婕妤 通讯员 赵敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com