温州日报 2026-10-28 08:21:00

科技成果不能只停留在实验室，必须走向市场、转化为现实生产力。温州该如何因地制宜向“新”生长？

温州网讯 “科学是推动实现可持续发展目标的重要力量，应加强高校、科研机构与产业界的合作，推动科技成果转化为实际解决方案。”在刚刚闭幕的2026世界青年科学家峰会上，发展中国家科学院执行主任马塞洛·克诺贝尔的话引发热议。

这番论述，恰好切中温州因地制宜发展新质生产力的关键命题：科技成果不能只停留在实验室，必须走向市场、转化为现实生产力。温州该如何因地制宜向“新”生长？

这道题并非温州独有。前不久，中共中央、国务院印发《关于发展新质生产力的意见》；浙江省委对全面落实加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力作出工作部署；温州则以科技创新引领新质生产力加快发展。自上而下，考题已经层层下达，答案还需在集思广益中探索出来。

说到底，新质生产力“新”在技术，“质”在于人。清华大学交叉信息研究院副教授袁洋发现，人工智能的诞生，能给人带来千倍甚至万倍的能力提升。年轻人只要善用AI，也能站上发展新质生产力的起点。“这意味着，今后的城市发展将更多依赖有活力、有创新想法的个人或小团队。而支持这类团队，‘算力’是关键。”他建议温州加强算力基础设施建设，不仅要接入算力，更要依托算力做更高级的事，从根本上改变生产力。

“新质生产力”不缺概念，缺的是从实验室到生产线那条走得通的路。“要引导开放一批应用场景，让地方国企、央企分支机构成为新技术的试验场。对许多靠技术起家的青年科学家来说，这扇门尤其重要。”杭州魔芯科技股份有限公司创始人陈天润是从温州走出去的“00后”创业者，他所研究的正是AI领域最前沿的赛道之一——世界模型。他点出一个容易被忽视的方向：扶持终端应用。“并非直接支持技术企业本身，而是支持使用这些技术的客户和当地产业，以产业需求带动新技术发展。”他说。

产业需求能把技术“催”出来，却未必能将它“托”到量产。同济大学教授汪淏田深耕电化学与催化研究，此次荣获2026“可持续发展青年科学家奖”。在他看来，青年科学家要扎根一座城市，科研平台、产业配套和分阶段基金支持缺一不可。“许多小型初创企业可能因资金压力或市场尚未成熟而迅速走向失败。因此，政府部门要在不同阶段为企业匹配不同的基金模式，稳定资金支持更能让项目走出实验室。”

链条真正要接通，区域内部的资源不能“各管一摊”，需下好“统筹棋”。温州大学碳中和技术创新研究院院长侴术雷在温州工作五年，对“七山二水一分田”体会很深：温州土地紧张，更该做高附加值产业。但现实是，有的区域有土地缺资金，有的资金足缺土地。他建议温州探索协同创新模式，在区域内部协调和跨区协调中走出一条可参考、可复制的路径。“企业要发展好，必须开枝散叶，从四处汲取营养。希望温州支持企业立足本地、放眼全球，‘走出去’扩大市场和影响力，实现良性发展。”

再往远处看，一座城市能否持续孕育新质生产力，归根到底要看它能不能源源不断培养人才。菲尔兹奖得主、南方科技大学讲席教授埃菲姆·杰曼诺夫坦言：“加州并非天然科技中心，是政府持续投入建设加州大学系统，才埋下人才和科研的底子。硅谷也不是凭空出现的，是政府在背后设计、推动和托举的结果。”他建议把办好大学当作重中之重，打造有利于科技迅速发展的场域。

中外大咖的真知灼见在此交汇，这不只是会场上的思想激荡，更是一股助力温州前行的智慧力量。因地制宜发展新质生产力，仍待这座城市深化探索、逐笔书写。市委政研室、市新闻传媒中心也将继续面向社会各界征集意见建议，共同推动新质生产力在温州开花结果。

来 源：温州日报

原标题： 世界青年科学家为温州发展新质生产力支招 因地制宜向“新”生长

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com