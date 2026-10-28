温州晚报 2026-10-28 09:12:00

10月27日，鹿城区南汇街道百合苑小区召开业主大会，表决通过了《2026百合苑小区业主大会议事规则（修改版）》。其中第三十八条推出的“计件式津贴”机制引发关注：业委会委员凭有效提议、参与表决，按劳计酬。

温州网讯 昨天，鹿城区南汇街道百合苑小区召开业主大会，表决通过了《2026百合苑小区业主大会议事规则（修改版）》。其中第三十八条推出的“计件式津贴”机制引发关注：业委会委员凭有效提议、参与表决，按劳计酬。

百合苑小区1999年建成，共有4栋住宅楼、175户居民，第四届业委会于去年年底成立，共选出5名业委会委员。不同于不少小区不发津贴或是按月发放固定津贴的做法，这份议事规则遵循“劳者有其酬”，报酬直接与履职事项、表决结果挂钩。规则明确，由业委会主任召集会议且议题表决通过的，对应报酬为500元；由委员提议召集会议、议题表决通过的，给予提议委员共计600元报酬。参与表决的委员，无论投同意票、反对票还是弃权票，都可计酬，单议题每人200元，每增加一项表决事项每人增加100元。规则同时设置约束条款，议题未获表决通过或后续被法院撤销的，对应报酬予以取消；设置会议频次每月不超过2次、每次会议议题数量不超过3个，避免滥开会。

除此之外，方案也面向普通业主设置激励：到场参加业主大会投票的业主，可获得30元以内礼品或现金酬谢；若有20%以上业主联名提议召开业主大会，提议群体可获1000元酬谢金，由提议业主平分。

“我在小区当过两届业委会主任，最深的感受就是业主自治参与度不高。不少业主误以为加入业委会就要包揽大小杂事，忙个不停。事实上，业委会的核心职责是提出提案、参与重大事项表决，日常执行事务完全可以聘请专职人员承担。”百合苑小区业委会主任韩戟说，推出计件计酬模式，就是引导委员回归核心职能，用正向激励吸引更多业主主动参与小区共治。

对于这一创新机制，小区业主看法不一。一名支持该方案的业主表示，以往业委会工作大多依靠热心业主义务付出，耗时费力还容易产生矛盾，很难长期坚持，“多劳多得让付出有回报，愿意站出来参与小区事务的人会更多”。也有业主持审慎态度：“激励参与的思路值得尝试，但规则好不好，要看长期执行。希望业委会能设立监督小组，把各项限额落到实处，让财务公示不走过场，保障全体业主的知情权。”对此，韩戟回应，业委会已设立透明公开的财务制度，会定期公示，接受广大业主监督。

记者从市住建局房产管理处获悉，小区业委会“计件式津贴”此前在全市尚无先例。鹿城区房产管理中心物业指导服务科相关负责人介绍，依据《温州市物业管理条例》相关规定，有条件的物业管理区域，业主大会可以决定给予业主委员会成员一定津贴，“这意味着百合苑业委会津贴的发放形式、标准，在合法合规、程序到位的前提下，可由小区业主自主确定”。南汇街道相关负责人表示，百合苑小区前期已向街道报备“计件式津贴”方案；街道也提醒小区业委会，开展这项探索要合理设置报酬上限，充分争取广大业主的认同。

温州大学法学院教授、浙江省城乡治理专家委员会委员吴素雄认为，百合苑小区业委会“计件式津贴”是业主自治一次大胆的创新尝试；它跳出了单纯靠情怀支撑治理的老路，用激励机制吸引更多业主愿意站出来关心小区事务。但想要这套模式走得长远，还需要激励和监督并举，业委会要守住公开透明底线，才能让这份创新真正服务小区共建，而不是“变味”。

来 源：温州晚报

原标题： 百合苑小区试水业委会“计件式津贴”

记者 高寒潇 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com