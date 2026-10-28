温州都市报 2026-10-28 08:26:14

10月26日，丽岙特大桥最后一跨梁完成混凝土浇筑，温州市域铁路S3线一期工程SG6标段实现贯通，为后续铺轨、机电安装等工序有序推进奠定坚实基础。

温州网讯 前天，丽岙特大桥最后一跨梁完成混凝土浇筑，温州市域铁路S3线一期工程SG6标段实现贯通，为后续铺轨、机电安装等工序有序推进奠定坚实基础。

S3线SG6标段地处瓯海丽岙、仙岩、茶山片区，线路穿行于山谷村落之间，集隧道、特大桥、路基等工程于一体，重难点工程集中，地质环境复杂。标段内共含四座隧道，其中肩牛山隧道、岩窝儿隧道为标段内控制性工程，渔潭特大桥、丽岙特大桥为标段内控制性桥梁工程。肩牛山隧道、岩窝儿隧道围岩软弱、房屋密集，爆破振动控制、地表沉降监测要求严苛；丽岙特大桥横跨沈海高速、温瑞塘河及多条航道管线，连续梁结构复杂、跨路跨河施工安全风险高；渔潭特大桥桥隧相接，紧邻民居，线形控制精度要求高，是标段内公认的硬骨头工程。

项目自开工以来，项目参建团队锚定节点目标，挂图作战、倒排工期，持续掀起攻坚大干热潮。面对软弱围岩掘进、小净距隧道施工、跨高速跨航道挂篮施工、临近民房控振爆破、征拆协调等多重考验，项目团队坚持技术先行，严格遵循落实“弱爆破、短进尺、强支护、勤量测”施工要求，运用光面爆破、三维激光扫描监测、沉降观测等技术手段，动态优化施工参数；建立党员攻坚先锋队，落实旁站管控、分级风险研判机制，同步做好沿线群众沟通安抚，在保安全、保质量的前提下稳步推进隧道掘进、墩身浇筑、连续梁合龙等关键工序，逐个攻克控制性工程难关，顺利实现四座隧道相继贯通、多联连续梁精准合龙，最终迎来标段贯通的重大节点。

温州市域铁路S3线一期工程串联瓯海、瑞安，建成后将和S1、S2线织密温州都市区市域轨道交通骨架，大幅缩短温瑞时空距离，推动沿线城镇、产业连片发展。

来 源：温州都市报

原标题： 市域铁路S3线SG6标段实现贯通

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