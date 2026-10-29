“来温州·创未来”全球精英创新创业大赛人工智能专场赛现场赛举行
温州网讯 昨天，“来温州·创未来”2026全球精英创新创业大赛人工智能专场赛现场赛在温州市鹿城区举行。15支创新创业团队同台路演，在瓯江之畔展开人工智能领域的技术角逐与创业对话。
本次赛事围绕为全球创业者搭建项目展示、资源对接、产业合作的高水平交流平台的目标，自9月启动以来，吸引112个人工智能整合应用领域的项目报名，争取让更多优质科创项目关注温州、青睐温州、落地温州。
活动现场，面向尖端制造的AI激光机器人装备研发及产业化项目、路智巡AI道路病害智能巡检与轻量化检测系统、AI足踝生物力学评估与远程定制矫形闭环平台、齿瞬智造数字化齿科智能装备研发与产业化项目、星航智能垂起无人机光伏场站智能巡检系统等15个项目依次亮相，各团队围绕技术路线、商业模式与来温落地计划进行展示。
现场赛采用“项目路演＋评委问答”形式，每个项目5分钟讲解、3分钟答辩。专家评委围绕AI应用与产品创新、市场前景与竞争力、项目实施与团队能力、落地与投资价值等维度现场打分。现场评选产生一等奖1名、二等奖3名、三等奖6名、优胜奖若干名，并举行颁奖典礼。
本次专场赛由市数据局（市人工智能局）、市委组织部（市委人才办）、市经信局、市科技局、市人力社保局、市投促局、市科协、市工商业联合会指导，温州市图灵人工智能高等研究院、温州数据研究院、温州市计算机学会联合主办。获奖项目除获得奖金外，还可优先推荐申报“瓯越英才计划”高水平创新团队、领军型人才创业项目，享受人才住房、家属就业、户籍落户、人才码优惠等待遇，并获千万元创业担保贷款；优秀项目将获推荐参加后续市级总决赛。
来 源：温州日报
记者 金帅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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