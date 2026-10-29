温州日报 2026-10-29 09:06:00

日前，由洞头区总工会主办的“工助共富”渔家厨娘提能营培训——海岛民宿轻食下午茶研发实训圆满结束。来自海岛民宿的女管家、渔家厨娘们齐聚一堂，围绕特色饮品调制、海味小吃制作、下午茶拍摄等内容开展实操学习，进一步提升餐饮制作与视觉营销能力，为海岛民宿服务提质增效注入新动能。

温州网讯 日前，由洞头区总工会主办的“工助共富”渔家厨娘提能营培训——海岛民宿轻食下午茶研发实训圆满结束。来自海岛民宿的女管家、渔家厨娘们齐聚一堂，围绕特色饮品调制、海味小吃制作、下午茶拍摄等内容开展实操学习，进一步提升餐饮制作与视觉营销能力，为海岛民宿服务提质增效注入新动能。

本次培训紧扣海岛民宿经营实际，聚焦轻食下午茶研发与展示，采取理论讲解与实操教学相结合的方式，帮助参训学员拓展菜品研发思路，提升特色餐饮制作技能。在气泡水调制环节，讲师结合当季水果及薄荷、迷迭香等香草，现场演示饮品搭配与制作技巧，引导学员通过食材组合、色彩搭配，打造兼具颜值与口感的特色饮品，丰富民宿下午茶产品供给。

在海味特色小吃制作环节，讲师围绕紫菜春卷、虾球等菜品，详细讲解春卷包制、油温控制、虾球腌制及挂糊等关键技艺。学员们认真观摩、动手实践，并用手机记录操作要点。随着一道道色香味俱全的特色小吃陆续出锅，大家相互品尝、交流心得，在实操中提升技能，在交流中激发菜品创新灵感，让洞头本土海味食材焕发新风味。

针对民宿经营中的宣传推广需求，本次培训还设置了下午茶拍摄技巧课程。讲师从光线运用、拍摄角度、画面构图及场景布置等方面进行讲解，指导学员利用民宿现有环境，通过调整光线、优化摆盘和取景角度，展现饮品与小吃的色泽质感，提升图片的视觉表现力，帮助学员掌握手机拍摄实用技巧，增强民宿线上展示与宣传推广能力。

近年来，洞头区总工会持续深化“渔家厨娘”品牌培育，围绕海岛女性就业创业和产业发展需求，开展形式多样的技能提升培训，助力传统海岛美食与现代餐饮理念融合。本次培训立足海岛民宿经营场景，将特色餐饮制作与视觉营销相结合，进一步拓宽渔家厨娘的技能提升路径，助力海岛女性增强就业创业本领，为民宿业态发展和乡村共富注入活力。

下一步，洞头区总工会将继续发挥工会组织联系服务职工的桥梁纽带作用，聚焦民宿业主、渔家厨娘等群体的实际需求，开展更加精准、多元的技能培训和就业服务，持续擦亮“渔家厨娘”品牌，推动海岛特色美食与民宿旅游融合发展，助力海岛女性增收致富，为洞头共同富裕建设贡献工会力量。

来 源：温州日报

原标题： 洞头开展渔家厨娘提能培训 助力海岛民宿提质增效

记者 庄越 通讯员 洞工宣

本文转自：温州新闻网 66wz.com