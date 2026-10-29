温州都市报 2026-10-29 08:56:00

民警李康德在海滨派出所户籍窗口调解了一对父子间十年的矛盾。

温州网讯 为爱赌气十年不归，借警牵线阖家团圆。近日，龙湾公安分局海滨派出所内发生暖心一幕。该所用一场跨越十年的调解帮女婴落户，也让一对父子重拾亲情。

此前，一男子神色懊悔地来到海滨派出所户籍窗口求助。十年前，他因个人原因和父母断绝联系。如今，他有了女儿，孩子尚在哺乳期，急需落户办理医保、疫苗接种，可户口本还在父母手中。老家拆迁、亲人搬离，他不知父母身在何处。

了解情况后，海滨派出所民警李康德多方查找线索，终于联系上男子父亲。

上门走访交谈中，民警感受得到，老人虽然嘴上说着“不认这个儿子”，但其实一直牵挂，盼他回家。

在李康德的劝说下，老人来到了海滨派出所户籍窗口。时隔十年父子终于重逢，看着儿子怀里的小孙女，老人不觉在原地愣了神。当他抱起软糯糯的孙女，看她朝着自己甜甜地笑，所有的怒气与倔强在笑容中都烟消云散。

父子二人当场冰释前嫌，解开了多年的心结。老人不仅给孙女喂起了奶，还主动拿出户口本，在民辅警的协助下，顺利帮她完成了落户。

此事先后被公安部新闻传媒、中国新闻网、浙江公安等媒体报道，全网阅读量超2000万，网民纷纷留言点赞，称赞民警以耐心化解两代人的隔阂，促成这场迟到的团圆。

来 源：温州都市报

原标题： 十年赌气断联 一朝牵线团圆 这场暖心调解帮婴儿落户，父子冰释前嫌

通讯员 黄益然

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