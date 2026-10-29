温州日报 2026-10-29 08:17:00

10月28日，海空装备区产业发展新闻发布会在金风科技温州深远海风电零碳总部基地举行——这是我市首次把新闻发布现场设进企业正常作业的车间。机器声里，海经区晒出今年以来的一组数据，也摊开一张剑指千亿元的海空装备产业集群蓝图。海空装备区的故事，被同时“听见”与“看见”。

昨天，温州市人民政府新闻办公室在金风科技温州深远海风电零碳总部基地总装车间召开新闻发布会。

温州网讯 向海图强，可以有多强？向天空要发展，又能要出多大空间？昨天，海空装备区产业发展新闻发布会在金风科技温州深远海风电零碳总部基地举行——这是我市首次把新闻发布现场设进企业正常作业的车间。机器声里，海经区晒出今年以来的一组数据，也摊开一张剑指千亿元的海空装备产业集群蓝图。海空装备区的故事，被同时“听见”与“看见”。

海经区是全国首批海洋经济发展示范区之一，核心规划面积69平方公里。发布会上，海经区管委会相关负责人介绍，今年以来，海经区谋划建设海空装备区，重点布局海上风电装备、海洋智能装备、海工新材料、商业航天四大赛道，目标到2030年打造千亿级海空装备产业集群。目前，全区已招引亿元以上产业项目43个；前三季度GDP同比增长14.1%，规上工业增加值、制造业投资、高技术产业投资均保持较高增速，连续三年高位增长。

海上风电装备是海空装备区的核心赛道。依托风力发电国家技术创新中心和链主企业浙江金风科技有限公司，海经区做实“创新平台+产业链主”双轮驱动。全球单机容量最大的16兆瓦深远海风电机组在这里完成制造；永安重工研发的超大液压打桩锤打破国外垄断，国内近70%的风电场建设用上了这家企业的装备；中材科技、中天科技等行业头部企业相继进驻，带动华灵法兰、贝良风能等本土企业切入风电配套链条。

在海洋智能装备赛道，海经区聚焦海洋智能物联、海工智能装备、工业机器人等方向，加快中拓海上风电特种智能互感器、偌博特机器人等项目建设。海工新材料领域，则面向深海、太空极端工况，推动企业组建创新联合体开展国产替代攻关，宏丰电工合金、盈博莱、科氟特等企业接连实现单点技术突破。

面向未来产业，商业航天赛道加快布局：独角兽企业椭圆时空落户海经区，带进太空激光通信装备研发制造项目，主攻低轨“通导遥算”一体化卫星研制。

海经区管委会相关负责人说，“本土制造基底+临港产业配套+国字号科创平台”三位一体，是海经区区别于国内其他同类平台的核心竞争力。9公里优质岸线、62个万吨级以上泊位，叠加数千亩连片产业腹地；温州本地泵阀、电气、精密铸造产业基础扎实，能大量供给经得起极端工况的零部件；国家风电创新中心、高校研究院持续输出技术成果——海上风电与商业航天由此实现“上天下海”、同园发展。

发布会上，浙江金风科技有限公司、椭圆时空（北京）科技有限公司的企业代表分别分享在温发展成果。作为“两海”战略核心产能基地，金风科技温州深远海风电零碳总部基地年可产出250台套超大型深远海机组，风机已出口巴基斯坦、智利、南非等共建“一带一路”国家，带动30余家温州本地企业协同配套。椭圆时空则看中温州的产业定位、营商环境与精密制造基础，将在温打造卫星载荷研发试制基地，联动本地产业资源，吸引航天上下游企业集聚。

记者手记

把发布会开进车间

没有传统会议室的庄重封闭。生产设备照常运转，工业气息扑面而来，这场让媒体记者新鲜感十足的新闻发布会，把发布台搬到了产业最前沿。主办方相关负责人说，就是要让新闻不止于“听见”，更能亲眼“看见”。

“看见”的不止是发布会背后的车间。发布会正式开始前，海经区管委会邀媒体记者走进海空装备区招商中心，近距离读懂产业布局蓝图；再到温州永安重工科技有限公司，在企业车间里听负责人讲述全球特大单作用液压打桩锤的生产研发过程——这项打破海外垄断的大国重器，正为海内外重大海上工程输出中国装备方案；在金风科技深远海风电零碳总部基地，国内规模领先的风电整机生产基地一派繁忙，链主企业带动上下游配套企业集聚，一条完整的海上风电产业链在这里生长。

11时，发布会在忙碌的生产车间一隅开始。车间之内，风机部件有序制造；发布台上，发展蓝图娓娓道来。在这里，我们听见海空装备区一路走来的奋斗过往，看见产业蓬勃生长的火热现实，也触摸到奔赴千亿集群的未来动能。这场开在生产一线的发布会，是新闻发布形式的一次创新，更是海空装备产业实力最生动的现场注解。

来 源：温州日报

原标题： 海上风电装备、海洋智能装备、海工新材料、商业航天四大赛道铺开 温州海经区剑指千亿级海空装备产业集群

记者 黄泽敏 徐豪 郑鹏/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com