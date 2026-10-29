瑞安海罗线道路工程获批建设 今年启动建设

温州日报 2026-10-29 09:21:00

瑞安市海罗线丁山三期至228国道段工程建设（以下简称“海罗线工程”）用地近日获得浙江省人民政府批复，核定用地面积约5.65公顷，计划将于今年年内启动建设。

温州网讯 据悉，瑞安市海罗线丁山三期至228国道段工程建设（以下简称“海罗线工程”）用地近日获得浙江省人民政府批复，核定用地面积约5.65公顷，计划将于今年年内启动建设。

作为瑞安市首批用地用林联合审批试点项目，海罗线工程通过审批模式创新，打破以往用地、用林分项报批、依次办理的串联审批模式，通过材料精简、流程整合、系统贯通和规则统一，构建“一张数据底图、一同综合论证、一次现场踏勘、一并公示公告、一套申报材料、一个窗口收件、系统贯通联办”的建设项目用地用林用草联合审批模式，实现建设项目用地用林用草审批“一件事”。

瑞安市瓯飞建设投资开发有限公司相关负责人介绍，海罗线工程涉及的地类比较多，情况复杂，采用联合审批方式相当于发现一个问题，用林、用地报批材料可以同步修改上报。“如果按照以前流程先完成用林报批，再进行用地报批，就可能出现返工情况，审批过程会被拉长，耽误项目审批进度。”该负责人表示，采用联合审批后，可以节约很多时间，助推项目早获批、早开工。

据了解，海罗线工程已纳入2026年市政府投资项目计划，建设周期为2026年至2029年，三年全面建成通车。项目北起丁山三期北区货场路，南接G228滨海大道，线路总长约2.03公里，由瑞安市瓯飞建设投资开发有限公司投资建设，总投资额约4.2亿元。

在建设标准上，该项目按照一级公路标准规划，同时兼顾城市道路通行功能，设计行车时速60公里，采用双向四车道通行布局。全线配套建设桥梁1座，线路下穿甬莞高速、上跨下塘河，终点与国泰路顺畅衔接。项目建成后，将构建一条承载力强、通行效率高的直达围垦区主干交通通道，有效完善丁山三期围垦区交通路网体系。

据了解，丁山三期西片围涂工程自2016年启动建设以来，围涂总面积3.58万亩，2024年12月正式划归瑞安经济开发区统一统筹管理。历经多年开发建设，这片曾经的滩涂荒地已然蝶变升级，培育形成以智能汽车零部件、海洋装备、新能源为主导的现代化产业集群，成为瑞安产业高质量发展的核心热土。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安海罗线道路工程获批建设

通讯员 林长凯 记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com