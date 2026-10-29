温州日报 2026-10-29 08:30:00

作为工业强市，乐清企业持续释放磁场效应，吸引宁夏、南昌等地多所高校师生依托常态化“访企拓岗促就业”活动走进乐清、熟悉乐清，并成功促成多名学子留乐就业。

温州网讯 近日，武汉生物工程学院师生走进合兴汽车电子、红光电气、科博电器等乐清企业，开展“访企拓岗促就业”活动，提前为2027届毕业生来乐就业对接资源。作为工业强市，乐清企业持续释放磁场效应，吸引宁夏、南昌等地多所高校师生依托常态化“访企拓岗促就业”活动走进乐清、熟悉乐清，并成功促成多名学子留乐就业。

一边敞开大门“引进来”，一边主动奔赴远方“走出去”。前不久，乐清年度重点引才项目“智汇雁山·乐创未来”2026年全国巡回引才活动走进甘肃，组织20家涵盖电气制造、电子信息、高端装备等主导产业的企业，携711个优质岗位，先后在兰州工业学院、兰州理工大学、兰州信息科技学院举办三场专场双选会。岗位对应学历以大专、本科为主，月薪集中在6000元至12000元，部分核心技术岗位可达15000元，涵盖技术研发、生产管理、质量管控、市场营销、供应链管理等方向，精准匹配当地高校工科人才培养特色。

引得来，更要让人才“用得好、留得住”。乐清持续优化人才生态，深入落实高校毕业生“510+行动计划”，今年以来已审核通过实习人员备案243人，发放实习补贴111.7万元，惠及大学生222人；发放就业补贴2755.75万元，惠及毕业生4710人。与此同时，乐清着力畅通人才留用通道，做好“实习—见习（就业）”衔接，今年已设立见习单位23家，开发见习岗位478个，发放就业见习补贴103.72万元，覆盖见习人员144人。

据统计，今年乐清已开展线上线下各类招聘活动71场，组织企业2500余家，提供岗位2.7万个，初步达成就业意向约1.97万人次，持续为产业高质量发展积蓄青年人才力量。

来 源：温州日报

原标题： 双向发力引才筑沃土 乐清持续拓宽青年人才集聚通道

记者 程源 通讯员 吴秋秋 赵佰英

本文转自：温州新闻网 66wz.com