天樾玺业主私搭“空中楼阁”被拆除
温州都市报 2026-10-30 08:34:09
10月29日10时30分许，市区天樾玺一期（备案名：天云园）东2区，一处在楼宇中空区域搭建的“平台”已被执法人员拆除。
天樾玺一期东2区某栋4层私搭的“空中楼阁”被拆除
温州网讯 昨天上午10时30分许，市区天樾玺一期（备案名：天云园）东2区，一处在楼宇中空区域搭建的“平台”已被执法人员拆除。
当天，媒体刊发了题为《小区里有人私搭“空中楼阁”占用公区》的报道，反映天樾玺一期东2区某栋4层一业主使用钢架、板材等材料，在楼宇中空区域浇筑搭建“平台”。鹿城区综合行政执法局出具的《责令停止违法建设通知书》《责令限期改正告知书》明确，涉事业主未取得建设工程规划许可证，属擅自搭建，责令立即停工，并于10月19日前自行拆除。然而，在规定时间内，涉事业主未提出陈述、申辩，也未自行拆除。
昨天上午，记者来到涉事楼宇4层，看到施工人员头戴安全帽站在脚手架上用切割机对钢架进行切割，之后断裂的钢梁被系上安全绳缓缓卸下，下方公共区域散落着刚拆卸下来的钢梁和板材。
鹿城区综合行政执法局工作人员介绍，现场拆除工作于当天上午9时许启动，整体推进较为顺利。针对小区内其他楼宇是否还存在类似情况，现场工作人员表示，后续会根据小区物业排摸情况，再结合实地走访进一步处置。
来 源：温州都市报
原标题： 天樾玺业主私搭“空中楼阁”被拆除
记者 陈恩欣/文 黄超/摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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