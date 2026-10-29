温州日报 2026-10-29 08:37:00

近日，坐落于滨江商务区的温州文化展示中心幕墙工程进入外立面成型关键阶段，约7.35万平方米的建筑体量，搭配微微上翘的曲面屋顶，如一幅铺展于瓯江畔的巨幕。俯瞰下，城市再添一道亮丽新地标。

东屿电厂有机更新项目二期工程。苏巧将 诸葛承凯 摄

垟儿路办公楼节能改造工程。资料图片

温州网讯 近日，坐落于滨江商务区的温州文化展示中心幕墙工程进入外立面成型关键阶段，约7.35万平方米的建筑体量，搭配微微上翘的曲面屋顶，如一幅铺展于瓯江畔的巨幕。俯瞰下，城市再添一道亮丽新地标。

当下，越来越多的灵感在我市建筑的“第五立面”上迸发。随着低空经济的崛起，在无人机的视角下，这个曾被忽视的“第五立面”，正在成为一座城市建设和治理水平的一面镜子。

不再是被遗忘的角落 屋顶也能成为一道风景

所谓“第五立面”，就是区别于建筑东南西北四面外墙的屋顶界面。过去很长一段时间，屋顶是城市被遗忘的角落，空调外机杂乱摆放、水箱裸露在外，杂物堆积、私拉晾晒屡见不鲜，不仅造成空间浪费还影响城市形象。在航拍镜头下，这些乱象无处遮掩，一块块杂乱的屋面，成为城市品质的短板。而今，随着现代建筑密集建成以及低空飞行旅行、无人机航拍等兴起，屋顶从建筑的“背面”，变成鸟瞰城市的第一眼，承载起一座城市的审美与格局。

“高层建筑刚兴起的时候，屋顶空间并不受重视，我市很多开发商只是简单地采用‘剃平头’的形式，一刀切铺成统一平屋面，看似整洁，实则浪费空间、千篇一律，丢掉片区特色。”一位参与温州城市更新的规划专家坦言，伴随着城市品质的不断提升，屋顶资源稀缺，必须因地制宜做前置规划和改造，统筹风貌、荷载、业态、安全，才能真正把闲置屋面变成城市增值空间。

如今，我市不少建筑在屋顶之上尝试多元创新，解锁更多可能性。温州鹿城广场在389米塔楼顶部打造“瓯江之眼”，门形塔冠悬挑江面，和江心屿双塔遥相呼应，传递温州开放气质；滨江万象城以多层退台构筑空中庭院，超15米挑高平台直面瓯江；山姆会员店把三层楼顶变成停车场，释放地面空间，同步还铺设了太阳能光伏板；瓯海华侨城欢乐天地在商业综合体五楼设有屋顶摩天轮，成为市民休闲打卡点。

塘河沿岸，东屿电厂有机更新二期工程分布式光伏发电项目近日竣工，多栋老厂房屋顶变身绿色发电场。按照规划，我市拟到2028年新建工业厂房可利用建筑屋顶安装光伏比例应达到100%，存量工业厂房可利用建筑屋顶安装光伏比例达到90%以上，推动商业综合体、写字楼、宾馆、剧院、市场等屋顶光伏“应装尽装”，让一片片光伏板，在屋顶源源不断产出清洁能源。

要颜值还要实用

唤醒空中的“金角银边”

既要颜值，也要实用。温州率先破题，2023年就印发了《温州市区建筑工程“第五立面”规划管理办法（试行）》，对“第五立面”的风貌与风格、功能与布局、设施与构件、材质与色彩及夜景与照明等五类要素作出明确要求。要求结合区域特色，分层分区对色彩进行管控。比如五马街等古城风韵区的屋顶用灰色系，以烘托温州老城山水斗城的历史风貌，传统坡屋顶材质宜采用小青瓦等与传统风貌相协调的材质；瓯江沿线等都市活力区则鼓励在局部标志性建筑屋顶灵活采用斜顶、坡顶、穹顶等创新形式，屋顶色彩主要选取暖灰色系、大地色系等。另外，面积大于800平方米的公共建筑屋顶，必须植入公共空间、文化休闲设施。

如今，城市片区控规编制时，均对第五立面设计作出要求，从源头避免城市设计“重立面、轻屋面”，唤醒沉睡的屋顶空间资源，实现城市景观无死角。这套管控思路，也从大型地标延伸到老城社区、办公楼宇的更新当中。例如，建于上世纪90年代的垟儿路办公楼，改造后在屋顶建起了气象监测站与生态实验区，测试雨水回收、建材循环技术，为夏热冬冷地区既有公共建筑低碳改造提供样本；老城纱帽河、墨池坊、九山等片区修缮古民居，细心复原传统坡屋顶，守住浙南民居独有的屋顶美学；瓯海金蟾社区借着老旧小区改造实施“平改坡”，屋面焕然一新，顶层房屋的防水、隔热难题一并得到解决，居民宜居感实实在在提升。

当前，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。屋顶，就是藏在城市上空的“金角银边”。有城建专家认为，第五立面提质，不能只盯着单个建筑“各自美化”，更要推进区域连片统筹改造。同一条街区、同一个更新单元内，要统一风貌基调、统筹管线设备布局、联动业态功能，避免建筑之间风格割裂、改造标准不一。同时要尊重建筑本身条件，历史建筑以保护优先，厂房优先布局光伏，商业建筑适度植入休闲消费，住宅小区优先保障降噪、防水等功能。一屋一景，一片一策，当沉睡的屋顶资源被精心唤醒，瓯江两岸的城市风景，不只向江而生，更向上生长。

来 源：温州日报

原标题： 打造无人机视角下的“第五立面” 让温州城市经得起俯瞰

记者 笑银

本文转自：温州新闻网 66wz.com