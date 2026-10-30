温州日报 2026-10-30 10:13:00

清晨6点，城市尚未完全苏醒，鹿城区南汇街道金鳞社区意嘉女装城的“城市驿站”已亮起暖灯。作为浙南“四季青”服装集散中心的重要配套阵地，这里集展贸交易、直播电商、智慧物流于一体，更为货车司机、快递小哥、网络主播等新就业群体打造了一处温暖的“歇脚地”。

温州网讯 清晨6点，城市尚未完全苏醒，鹿城区南汇街道金鳞社区意嘉女装城的“城市驿站”已亮起暖灯。作为浙南“四季青”服装集散中心的重要配套阵地，这里集展贸交易、直播电商、智慧物流于一体，更为货车司机、快递小哥、网络主播等新就业群体打造了一处温暖的“歇脚地”。

走进一楼城市驿站，信息屏上实时更新着物流线路、爱心餐食、周边住宿等实用信息，充电口、长椅、按摩椅、储物柜等设施一应俱全，让奔波在外的新就业群体能够随时歇歇脚、充充电。驿站还联动周边诊所、药房设置服务点，构建“15分钟服务圈”，将暖心服务延伸至楼宇周边。截至目前，驿站及周边配套设施已累计接待1.6万人次，提供暖心服务1.2万余次。

除了贴心的生活服务，这里也是新就业群体参与基层治理的重要平台。墙上的“微心愿”便利贴记录着大家的所思所盼，商场定期收集心愿并推动落实；逐梦墙则展示着新就业群体的奋斗身影和暖心故事。通过积分激励机制，积极参与社区治理的货车司机林明友、外卖小哥黄少华等人成为“暖新先锋”，利用走街串巷、配送运输的便利，主动参与社区服务，以一次次“随手帮”成为基层治理的“移动探头”。

针对新就业群体反映的用餐需求，意嘉女装城还在七楼设置“暖新楼宇食堂”，以低于市场价的价格提供健康餐食，让早晚班主播也能吃上热乎饭。六楼健身房则推出9.9元单次卡、普拉提课程八折等专属福利，丰富新就业群体的业余生活，让关怀既有温度，也更贴合实际需求。

服务之外，楼宇还积极整合产业资源，为新就业群体成长赋能。四楼摄影露台成为热门打卡点，六楼抖音MCN直播基地则串联线下展示、线上直播与后台供应链，已有近500家品牌入驻，为网络主播发展和服装产业数字化转型提供支持。此外，楼宇临时党支部通过联席会议、“扫楼行动”等方式，主动发现问题、协调资源、回应需求，推动服务从固定阵地向多元场景延伸，让分散的服务资源在楼宇内实现有效整合。

从一处歇脚的驿站，到涵盖生活服务、权益关怀、基层治理和职业发展的友好空间，鹿城文明中心相关负责人表示，希望能用细致服务回应新就业群体的所需所盼，让奔忙在城市一线的劳动者更有归属感、获得感，也让文明实践在商圈生根发芽，迸发蓬勃生机。

来 源：温州日报

原标题： 鹿城这里为新就业群体打造了一处温暖的“歇脚地”

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com