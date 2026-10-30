非ETC车主也可“无卡”上高速了

温州晚报 2026-10-30 08:50:54

10月29日上午9时，浙江省高速公路“手机+”无卡通行业务正式上线。在七里港高速收费站，记者看到，不少车辆在入口处不再需要停车取卡，而是由系统自动识别车牌后直接抬杆放行。

温州网讯 昨天上午9时，浙江省高速公路“手机+”无卡通行业务正式上线。在七里港高速收费站，记者看到，人工车道和混合车道前车辆有序驶入，与以往不同的是，不少车辆在入口处不再需要停车取卡，而是由系统自动识别车牌后直接抬杆放行。

“手机+”无卡便捷通行是交通运输部部署推广的高速公路通行新模式，以手机为载体，通过车牌识别技术记录车辆全程通行信息，实现“免领卡、免还卡”进出高速公路，现阶段仅支持在浙江省内高速公路人工车道通行，暂不支持跨省通行。

记者在七里港收费站人工车道旁看到，一辆白色轿车缓缓驶入，没有停顿，没有取卡，栏杆利落地自动抬起，车辆“丝滑”通过。同一时间，收费岗亭的电脑前，系统通过车牌识别自动识别出“手机+”用户，后台随即弹出车辆信息，栏杆直接抬起放行，整个过程不过两三秒。

“最大的变化就是不用发卡、收卡了。”七里港工作人员介绍，以前高峰期最怕的就是司机停车取卡、还卡时耽误时间，一辆车慢几秒，后面就排起队。像七里港这样车流量较大的收费站，很容易出现通行不畅甚至拥堵。如今“手机+”无卡通行省去了这些环节，车辆进出收费站更加顺畅高效。

入口“丝滑”，出口是否也一路畅通？记者在出口车道看到，车辆驶出高速时，不需还卡，只需短暂停车缴费，支付完成后方能离开。七里港工作人员表示，“手机+”节省了取卡、还卡的环节，但本质上与ETC仍有不同：“手机+”面向非ETC用户，仅支持9座及以下一类小客车，且车辆必须走人工车道或混合车道，不能驶入ETC专用车道；同时，“手机+”也不享受ETC通行费折扣优惠。“如果‘手机+’用户车辆误入ETC车道，系统无法完成识别放行，反而可能造成倒车、拥堵。”

如何享受这项便利？记者了解到，车主可通过“浙江ETC手机+”微信小程序快速完成车辆认证注册。注册成功后，非ETC车辆通行高速公路时入口无需领卡，系统自动识别车牌并抬杆放行；出口停车后，可使用移动支付、现金等方式缴费，注册用户支付完成后即可驶离。此外，注册用户还可随时在小程序内查询通行记录、开具电子发票，实现“一机在手，通行无忧”的出行体验。

记者从温州交发集团运营公司获悉，“手机+”无卡通行业务上线首日，截至当日16时，该公司所辖25个收费站出入口共有106辆车使用该模式通行，整体运行平稳有序。其中，灵昆收费站出入口通行23辆；七里港收费站出入口15辆；白鹭屿收费站出入口12辆，其余站点也有少量车辆体验通行。

来 源：温州晚报

原标题： 非ETC车主昨起也可“无卡”上高速

记者 许雅晶 通讯员 南温茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com