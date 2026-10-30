潮新闻 2026-10-30 09:58:00

近年来，万全镇打造“新邻家”党建品牌，以微议事、微服务、微治理“三微”联动，探索新居民服务管理一体化路径，推动新居民从“治理对象”向“治理力量”转变。

“我们打工族早出晚归，出租片区路灯暗，夜里下班走路心里发慌。”前不久，在平阳县万全镇郑楼片区的新居民议事现场，江西九江籍吴健强把工友的烦心事摆上桌面。议事智囊团当场会商，协调相关部门在纬三路周边小路加装多盏路灯。几天后，灯亮了，务工人员的夜归路也踏实了。这是万全镇“新邻家”党建品牌推动新居民自己“说事、议事、主事”的一个缩影。

平阳万全镇有企业5000余家，常住人口12万，其中新居民超10万，占比约83%。大量外来务工者在此就业打拼，如何让他们从“涌入”到“融入”、从“安家”到“安心”，是当地基层党建的一道现实考题。近年来，万全镇打造“新邻家”党建品牌，以微议事、微服务、微治理“三微”联动，探索新居民服务管理一体化路径，推动新居民从“治理对象”向“治理力量”转变。

新居民驿站 受访者供图

微议事，19个“智囊团”让诉求有落脚处。过去，不少新居民遇到难题“不知找谁”、碰到矛盾“无处说理”。万全镇搭建“镇党委—社区党组织—网格单元”三级治理体系，在郑楼片区组建19个新居民“智囊团”，由联村领导任团长，以驻村干部、专职社工、网格长、新居民党员代表和骨干代表为核心成员，吸纳房东、物业、综治、应消等力量参与，推动组织触角直达家家户户。每月“新居民议事日”落实“每月一议、要事急商”，畅通“新居民提事、议事会议事、村‘两委’办事”通道，推动党建、政法、民政等各类诉求“一会会商、分类交办”。今年以来，智囊团一线化解房屋租赁、子女入学、居住证办理等诉求120余个，统筹上报办结欠薪维权等跨部门事项15个，做到“小事网格议、大事向上报、件件有回音”。

微服务，一扇门办成多件事。服务跟上了，认同才立得住。在万全新居民服务驿站，年轻妈妈王琳带着孩子参加活动——三楼“新居民夜校”电商课堂座无虚席，二楼儿童课堂科学实验同步进行。“楼上学直播，楼下娃做手工，娘俩都‘充电’，谁也不耽误。”王琳说。由镇党委牵头，驿站整合执法、水务、电力等部门力量驻点，392项审批及公共服务事项进驻，常态化开展“新居民说事”、四点半课堂、公益技能培训。今年以来，驿站办结户籍迁入、求职应聘等事项240余件，开展模具设计、电商直播等技能培训10场次，解决300余名新居民子女课后看护、假期托管难题。针对出租房“管理分散、隐患突出、服务滞后”，当地构建“保障房兜底+统租房供给”体系，推出“统租统管”和“租房自选超市”，建成投用750套拎包入住式保障性住房，已助力2万余名新居民完成房屋租赁。

开展新居民夏令营活动 受访者供图

微治理，乡音劝导成治理力量。新居民也正从“旁观者”变为“共建者”。今年夏天，台风来临前夕，安徽宿州籍志愿骨干张建业拿着小喇叭，操着家乡口音挨栋敲门劝导转移，还在老乡群、工友群推送预警信息。不少外来务工者不熟悉本地汛情，听见乡音劝告，纷纷收拾物资配合转移。万全开展“先锋联户”专项行动，组建“1名本地党员+1名新居民党员+1名新居民骨干”的包联红色志愿队，每队联系15至20户新居民。今年以来，志愿队上门服务2300余次，协助解决电器维修、隐患排查等微问题80余个；面对3次台风、2次强降雨，协助转移群众超530户3500余人。当地还组建乡音调解团、新居民人才库和“随手报”民情微信群。下班路上，新居民李一君发现电力井盖损坏，随手拍下照片反馈网格。今年以来，流动商贩车辆管理等多条来自新居民的意见建议，已转化为具体治理举措。

在万全，越来越多的新居民走进议事厅共商家园要事，站上调解台化解乡邻矛盾，奔走楼栋间开展联户服务。当“异乡客”变身“主人翁”，新老居民同心同向，基层治理便有了最深厚、最坚实的民间力量。

来 源：潮新闻

原标题： 异乡客变身主人翁 平阳万全探索新居民“自治”新模式

记者 应忠彭 通讯员 林勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com