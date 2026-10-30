温州日报 2026-10-30 09:28:31

记者从铁路温州南站获悉，11月1日当晚谢霆锋温州演唱会散场后，温州南站将开行首趟歌迷返程专列G9470次。

温州网讯 记者昨天从铁路温州南站获悉，11月1日当晚谢霆锋温州演唱会散场后，温州南站将开行首趟歌迷返程专列G9470次。列车23:30从温州南站始发，一站直达台州西站，11月2日00:13到达，为跨城观演旅客打通深夜返程通道。

“这也是温州南站开行的首趟歌迷返程专列，此前没有为单场演唱会开行专列的先例。”温州南站相关负责人告诉记者，车站常规当日末班车为22:39，本次专列23:30发车，两者间隔51分钟。专列重点解决演唱会散场后歌迷返程的夜间缺口，尤其方便次日周一需要上班或受大巴等公共交通时刻限制的旅客，为其提供准时、舒适、一站直达的返程选择。

铁路部门提醒，乘坐S1线前往温州南站的歌迷，建议22:30前上车，预留充足的进站、安检时间，以免误车。此次开行的G9470次歌迷返程专列，目前车票已通过铁路12306等官方渠道公开发售。

来 源：温州日报

原标题： 谢霆锋温州演唱会周末开唱 温州南站首开专列保障歌迷返程

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com