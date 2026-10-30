让全家人走进“片场” 这位温州医生这样“玩科普”

温州晚报 2026-10-30 09:21:03

缪磊，温州医科大学附属第二医院消化内科的主治医师，他的另一个身份是“消化博士缪医生”，一名科普视频博主。“拍视频，只为把医学知识讲给更多人听。”他说。

温州网讯 缪磊，温州医科大学附属第二医院消化内科的主治医师，他的另一个身份是“消化博士缪医生”，一名科普视频博主。

关注他的粉丝都知道，他的“团队”都是自家人：妻子林婉如是助理，弟弟缪鑫是剪辑师，父亲、母亲、弟弟、儿子都当过视频里的“演员”。“拍视频，只为把医学知识讲给更多人听。”缪磊说。

结合新闻热点做视频

2020年，缪磊用手机拍了一条教大家怎么消毒、戴口罩的视频，这条视频火了。

“那时候，我们就商量了一下，觉得拍视频这件事可以做。”妻子林婉如也从事医疗相关行业，对医疗知识也有一定了解。两个人进行了分工：缪磊找选题、出镜，林婉如则负责拍摄。

最开始，视频点击量不高。缪磊说，那时候最怕发了视频发现没人看。如果有留言说：“这个方法好用”，这能让他高兴一整天。

2022年，缪磊加入援沪医疗队。看到一线医护人员的辛苦，他联系医疗队队员的家属，录了一组祝福视频，在护士节那天播放。那天，很多队员哭了。“那一刻我才知道，视频不只是传播知识，还能连接感情。”

拍科普视频，缪磊有个习惯，那就是结合新闻热点做视频。缪磊说，他在温州医科大学读书时，曾担任校报《知识堂》栏目的学生记者，经常要采访温州各大医院的主任医师，撰写医学科普文章。

让全家人走进“片场”

为拍好一个科普视频，缪磊是“全家总动员”。

缪磊的弟弟缪鑫，是中文系毕业的，被他拉来当剪辑师，并帮忙翻译医学期刊、整理资料。缪鑫说：“帮我哥整理资料，我也从中学到了很多医学知识，受益匪浅。”

在一期科普视频中，缪磊带着缪鑫去接种HPV疫苗，拍下弟弟打疫苗的画面。他在视频里告诉大家：“男性也可以接种HPV疫苗。”缪磊说：“有时候可以通过这样的科普视频，改变大家的固有认知，是非常有意义的事情。”

缪磊5岁的儿子也时常出镜。缪磊说，儿子两岁起，就在视频里当“演员”了。缪磊说，有一期讲洗手知识，视频中，儿子饰演一个不讲卫生的小孩，通过科普知识学会了六步洗手法。视频拍完之后，儿子不仅学会正确洗手，还到幼儿园教班里的同学。

“有时候我们看医疗剧，会一起找里面的错误。”缪磊说，“剧中医生操作不规范，比如拿手术刀的方式不对，我们就拍个视频，和大家一起在剧中学习医疗科普知识。”

在缪磊一家人的眼中，拍视频是全家人的集体活动。“一家人通过这个机会学习知识，也在过程中有了更多的默契。”缪磊说。

做科普让更多人受益

缪磊做视频，不追求播放量和增粉，他更看重的是有没有人因为看了他的视频，知道了一件对自己有用的事。

缪磊回忆，有一次，他把糖尿病知识做成视频发出去，后来一名患者从外来赶来找他看病，一见面就说：“我是看了你的视频，才知道自己控制不住血糖是因为吃错了。”

今年年初，他还做了一件让同事都感到意外的事：在没有麻醉的情况下，他给自己做胃镜精查，并将过程制作成科普视频。他想用这种方式告诉大家，胃镜检查没那么可怕。缪磊说：“我认为这件事的科普意义远大于自检本身。”

他说，做科普视频这几年，他也遇到过“键盘侠”。刚开始他比较在意，后来慢慢就想通了，与其纠结那些声音，还不如把精力放在有用的事上，提醒自己下次做视频更严谨一点。

去年，缪磊入选2025年度浙江省网络科普达人TOP10，他告诉记者，做科普博主以来，他已经拍了一千多条视频，抖音账号粉丝超15万。“一位医生一辈子能治疗的患者有限，做科普却能让更多人受益。”缪磊说，这也是他在家人的支持下，愿意一直做下去的原因。

来 源：温州晚报

原标题： 这位温州医生这样“玩科普”

一人拍视频，全家当演员，把医学知识讲给更多人听

记者 张琼冉 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com