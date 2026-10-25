乐清发布 2026-10-25 11:24:46

10月24日，乐清市委书记戴旭强分析调度30号台风“蔷琵”防御应对工作。

10月24日，乐清市委书记戴旭强分析调度30号台风“蔷琵”防御应对工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述精神，按照省委、省政府部署要求，树牢“一个目标、四个宁可”理念，坚持“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”，总结固化防御“三台两汛”中形成的好经验好做法，始终保持高度警惕、紧盯重点领域、落实各项防御措施，坚决守护人民群众生命财产安全。

在乐清市应急指挥部，戴旭强听取台风“蔷琵”动态走势和防御应对准备情况汇报，与市防指成员单位会商研判防台形势，部署当前重点任务。

‌戴旭强指出，当前台风影响尚在持续，要坚决克服麻痹思想、侥幸心理，科学精准做好各项防御应对工作，确保实现“一个目标”，牢牢守住“三条底线”。要突出涉海涉水领域，持续做好海上船只、涉海作业和海边人员管控，严防台风影响期间出海活动。要关注高楼、高山、风口地带等防风重点，抓好塔吊、高空作业、园林绿化、广告牌和跨海大桥等风险排查，落实道路交通、山区悬崖风口路段提醒管控。要持续做好已转移人员服务保障和闭环管理，确保转移人员安全。

戴旭强强调，要完善域外停靠渔船及码头安全管理体系，统筹抓好内河运输、公园网红打卡点等新领域新业态管控，动态更新重点区域关停、交通组织和应急响应措施。要立足长远夯实基础，推进冬修水利、地质灾害隐患治理、道路交通线路优化等工作，提升基础设施防灾减灾能力。要强化指挥中心自身建设，进一步完善市、乡镇、村社指挥架构和分级响应机制，确保指令畅通、调度高效。要发扬连续作战精神，因地制宜、实事求是抓好各项防御措施，齐心协力迎战台风。

乐清市领导陈晓炬参加会议。

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原标题： 戴旭强分析调度30号台风“蔷琵”防御应对工作

记者 张孟涛、周林炯

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