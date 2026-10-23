受台风“蔷琵”影响，苍南部分列车停运
苍南发布 2026-10-23 22:52:10
受今年第30号台风“蔷琵”影响，为确保铁路运输和旅客出行安全，铁路部门及时启动应急响应，调整列车开行方案，计划对10月24日途经苍南站的G7495、G7496等列车，采取临时停运。
受今年第30号台风“蔷琵”影响，为确保铁路运输和旅客出行安全，铁路部门及时启动应急响应，调整列车开行方案，计划对10月24日途经苍南站的G7495、G7496等列车，采取临时停运。
下一步，铁路部门将密切关注天气变化，根据风速、雨量和灾害影响程度等实际，适时采取限速运行、缩短运行区间、恢复开行、加开列车等措施，动态调整列车开行方案，确保旅客安全出行。广大旅客可关注车站公告或登录12306网站（含手机App），及时了解列车开行信息，妥善安排行程。
凡购买相关停运列车车票旅客，可自列车停运信息公布时起至车票乘车日期后30日以内在12306网站（含手机App）办理退票手续，或持购票时所使用的有效身份证原件到车站退票，以上均不收取退票费。
来 源：苍南发布
原标题： 受台风“蔷琵”影响，苍南部分列车停运
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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