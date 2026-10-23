温州发布 2026-10-23 08:39:00

根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于10月23日08时起将防台风应急响应提升为Ⅲ级。

温州网讯 今年第30号台风“蔷琵”（强台风级）今天（23日）06时中心位于温州东南方向711公里的洋面上，中心附近最大风力14级（45米/秒），预计将以每小时21公里左右的速度向西北方向移动，强度逐渐减弱。有可能在24日前后擦过或登陆台湾东北部沿海，尔后紧擦我市沿海北上；也可能在台湾东北部洋面转向，在我市近海北上。受“蔷琵”和冷空气共同影响，23日夜里至25日我市阴有大到暴雨，局地大暴雨，强降水集中在24-25日上午，过程累计雨量（23日08时-26日08时）全市80-120毫米。其中东部100-150毫米，局部150-200毫米，个别300毫米以上；中西部40-90毫米。22-25日我市沿海海面有9-11级阵风，其中24-25日局部11-13级；沿海平原22日下午起至24日东北风6-8级。

根据《温州市防汛防台抗旱应急预案》，经会商研判，市防指决定于10月23日08时起将防台风应急响应提升为Ⅲ级。请各地各部门密切关注台风发展变化，高效运行“1833”联合指挥体系，及时调整应急响应，进一步做好监测预警预报、风险研判和管控、人员避险转移、社会面宣传引导等各项工作，切实保障人民群众生命财产安全。

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原标题： 温州提升防台风应急响应为Ⅲ级

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