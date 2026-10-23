部分景区关闭！台风“蔷琵”将给温州带来大到暴雨，局地大暴雨
据市气象台消息，受台风“蔷琵”和冷空气影响，昨天（22日）起沿海风力增大，今天（23日）云系明显增多，今天白天阴转阵雨，夜里雨势增强，阴有大到暴雨，局部大暴雨；明天，阴有大到暴雨，局部大暴雨；后天雨势有所减弱，但预计部分地区仍会有大到暴雨。
图片来源：温州台风网
台风“蔷琵”动态
今年第30号台风“蔷琵”（强台风级）今天（23日）9时中心位于温州东南方向667公里的洋面上，即北纬22.7°、东经123.8°，中心附近最大风力有14级（45米/秒），中心最低气压为950百帕，七级风圈半径为350~500公里，十级风圈半径为150~210公里，十二级风圈半径为80~90公里。
预计“蔷琵”将以每小时20公里左右的速度向西北方向移动，强度变化不大。有可能在23日夜里至24日上午擦过台湾东北部沿海，尔后紧擦浙江沿海北上（不排除在浙江登陆），在浙江沿海台风强度为强热带风暴级到热带风暴级（20～30米/秒）。
风力预测
受台风“蔷琵”和冷空气共同影响，东海南部及温台渔场：23日-25日有11～13级大风，台风中心经过的附近海域阵风可达14～16级。温州沿海海面：23日10～12级，24日-25日11～13级。沿海平原：23日-24日8～10级。
雨量预测
23日夜里至25日温州阴有大到暴雨，局地大暴雨，强降水集中在23日夜里至24日。
关注和提醒
受台风“蔷琵”和冷空气影响，海上有持续性大风，沿海渔场、海上养殖、渔业捕捞、滨海旅游等需继续做好防大风工作。
秋台风叠加冷空气影响可能带来强降雨，需注意防范强降水可能引发的山体滑坡、小流域山洪、城乡积涝等次生灾害。
部分景区关闭
截至目前，全市6家涉海A级景区（半屏山-仙叠岩<同心小镇>景区、鹿西岛景区、洞头中屿景区、渔寮旅游区、炎亭景区、南麂岛景区）全部关闭。
市区逐日天气播报
10月23日（周五）：阴转阵雨，夜里阴有大到暴雨，局部大暴雨 20～26℃
10月24日（周六）：阴有大到暴雨，局部大暴雨 20～25℃
10月25日（周日）：阴有阵雨，部分大到暴雨 21～25℃
10月26日（周一）：阴，局部有阵雨 22～27℃
10月27日（周二）：多云到晴 21～26℃
10月28日（周三）：多云到晴 17～24℃
10月29日（周四）：多云到晴 16～26℃
台风来袭，这份应对指南收好↓
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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