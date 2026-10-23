温州日报 2026-10-23 08:13:00

10月22日，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神，研究部署我市贯彻落实意见；同时部署第30号台风“蔷琵”防御应对工作。

温州网讯 昨天，市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神，研究部署我市贯彻落实意见；同时部署第30号台风“蔷琵”防御应对工作。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在内蒙古乌兰察布考察时的重要讲话精神，完整准确全面贯彻新发展理念，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，更好统筹高质量发展和高水平保护，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，加快建设更高水平生态市。要坚决守好生态本底，始终把生态环境保护挺在前头，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，抓好省委生态环境保护督察反馈问题整改，持续提升生态环境治理水平。要培优做强绿色算力，依托绿电优势谋划超大型算力集群，加快推进绿色低碳算力项目布局建设，厚植人工智能创新发展优势。要大力发展“土特产富”产业，加快“六个一”特色产业全链发展，打通产业增产与群众增收衔接通道。要全面加强党的建设，以习近平党建思想为指引，持之以恒推进全面从严治党，强化基层党组织政治功能和组织功能，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述，把防御应对第30号台风“蔷琵”作为当前首要任务，树牢“一个目标、四个宁可”理念，做到思想再重视、防线再巩固、责任再压实，切实守护好人民群众生命财产安全。要强化监测预警，坚持“多报、早报、快报”，紧盯台风发展趋势，精准预报风力、降雨、海浪等变化，激活叫醒叫应机制，确保信息指令直达基层一线。要加强风险排查，聚焦“八张风险清单”滚动排查隐患和整改，突出抓好海上防台，合理调控水库河网水位，努力把风雨影响降到最低。要完善应急预案，始终把人员安全摆在首位，重点做好人员梯次转移等工作准备，确保“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”。要狠抓责任落实，高效运转“1833”联合指挥体系，压实市县乡村四级包保责任制，加强值班值守、会商研判和下沉督导，全域联动打好防台硬仗。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

记者 郑序

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