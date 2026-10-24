温州河网预排腾库容 全力守护江河安澜
为应对台风“蔷琵”可能带来的强降雨，23日，温州市水利部门提前部署，启动城区河网预排预泄工作，通过开闸放水、闸泵联动等方式降低内河水位，为后续降雨腾出防洪库容，全力保障江河安澜。
勤奋水闸工程所在地
23日下午，记者在现场看到，在鹿城区勤奋水闸、龙湾区蒲州水闸等地，闸门已按调度指令开启，水流正以平稳流速向下游河道下泄。开闸前，工作人员对管理范围内的河道进行了全面巡查，确认无船只和人员滞留，并提前通过广播发布预警，以“三分钟暂停、七分钟播报”的频率重复三次，确保沿岸港航、河道保洁、商贩船只、施工单位等及时知晓。
工作人员在调度台前待命
据温瑞平水系管理中心工作人员徐延臻介绍，预排工作根据潮位情况科学调度、无缝衔接。截至23日17时27分，城区河网累计预排548万立方米。通过科学调度，城区河网水位已从2.65米降至2.39米，腾出约550万立方米库容。
温州市水利局相关负责人表示，后续将根据气象预报和潮位变化，动态调整闸门开启孔数和排水时长，在确保下游安全的前提下，尽可能预留内河调蓄空间。
记者在鹿城区勤奋水闸看到，闸门已按照调度指令平稳开启，河水以可控流速向下游河道有序下泄。开闸前，工作人员对上游2公里范围河道开展巡查，确认无船只、人员滞留，同时提前半小时启动广播预警。
来 源：温州日报
记者 戚祥浩 通讯员 潘笔涵
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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