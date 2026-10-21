温州晚报 2026-10-21 09:21:51

昨天下午2时，市区气温突破了31℃，恍如盛夏，可今天出门，外套便成了必需品。据气象部门消息，一股冷空气自北而南影响温州，我市气温今起开始下降，晴热格局就此中断，体感从微热直接切换至秋凉。

温州网讯 昨天下午2时，市区气温突破了31℃，恍如盛夏，可今天出门，外套便成了必需品。据气象部门消息，一股冷空气自北而南影响温州，我市气温今起开始下降，晴热格局就此中断，体感从微热直接切换至秋凉。

据市气象台预报，今天市区多云到阴，部分有小雨，气温回落至23至28℃之间。明后天凉意更甚，明天市区最低气温仅18℃，最高气温26℃上下。气象部门提醒，此次降温幅度较为明显，老人、儿童及体弱人群需及时添衣，沿海海面风力也将同步增强，出海船只和海上作业须注意安全。

说完冷空气，再来看看海上台风的动静。今年第30号台风“蔷琵”自17日夜间加强为超强台风后，一直维持着庞大的环流结构。中央气象台监测显示，其中心附近最大风力一度达到17级以上（62米/秒），云图上眼区清晰，强度仍在巅峰状态附近徘徊。

“蔷琵”的走向，眼下还没有最终定论。中央气象台中期预报指出，今天夜间至明天早晨，台风将进入我国48小时警戒线，以每小时25至30公里的速度向西偏北方向移动，逐渐趋向台湾以东洋面。但真正决定它最终去哪的，还要看南下的冷空气与副热带高压之间“掰手腕”的结果。中国天气网首席分析师信欣分析，若冷空气势力较强，副热带高压断裂，“蔷琵”失去西行引导，便可能转向北上；若冷空气削弱作用有限，副高维持完整，台风则存在登陆我国的可能。

有意思的是，传统数值模型与人工智能模型在此次预报中分歧明显。传统模型倾向于登陆我国台湾、福建，人工智能模型则坚持台风将在东海拐弯奔向日本，双方各执一词，连报数轮均不让步。中央气象台目前的预报采取了折中方案，大体上以掠过华东近海北上的路径为基准，略向传统模型偏移。

对温州而言，无论“蔷琵”最终是否登陆，大风的影响已难避免。受冷空气与台风外围环流先后叠加影响，今天至周日，温州沿海海面和温台渔场将出现持续性9至11级大风，持续时间较长。

气象部门同时提醒，眼下正值双季晚稻灌浆收割的关键期，冷空气南下易引发“寒露风”，农户可趁晴暖天气抢收抢晒，冷空气来临前灌深水保温护苗。近期天气干燥，森林火险等级较高，进山游玩需留意用火安全。台风路径后续调整空间仍大，市民可关注临近预报，合理安排出行与海上活动。

来 源：温州晚报

原标题： 冷空气今日“到货” 气温跌到“1”字头

超强台风“蔷琵”即将进入48小时警戒线，路径仍存变数

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com