乐清:农户防台抢收忙
温州网讯 风雨将至，抢收正紧。连日来，乐清南塘镇凤凰山继红家庭农场内，一派紧张有序的抢收景象。700余亩橘园中，果农们穿梭林间，抓紧抢收早熟蜜橘。
“按正常节奏，这批蜜橘还要一周才进入集中采摘期。”得知台风消息后，农场负责人林丙赛夫妇连日驻守山上，抢抓窗口期，将早熟的橘子采摘装箱，一车车青黄相间的蜜橘被运往临时收购点。“昨天刚往兰州寄出了500公斤蜜橘，还有好多订单等着出货。”林丙赛介绍，今年橘园长势喜人，单株果树能采收50公斤左右，眼下全员赶工，就是要赶在台风到来前把成熟果子收下来，保住这一年的收成。
城东街道唐田葡萄园里同样一派繁忙景象，工人们正抢修加固葡萄种植大棚。尽管已过采摘季，但大棚设施的修缮加固对来年生产极为重要，农户们加紧检修加固，防止大风掀棚、损毁设施，为来年生产打好基础。乐清市供销合作社工作人员下沉田间一线，主动对接农户需求，统筹协调农资保障，助力各项防灾举措落地见效。
眼下，乐清晚稻进入灌浆乳熟期，预计11月中旬迎来收割。石帆街道绅坊村，460多亩晚稻铺展成金色田野，饱满稻穗沉甸甸低垂。种粮大户金荷芬正带着农户疏通田埂排水沟渠。“秋台风并不常见，我们丝毫不敢松懈，全力守护晚稻，力争颗粒归仓。”有着数十年种粮经验的金荷芬，曾亲历秋台风造成的水稻减产，深知水稻最怕倒伏，因此提前落实排涝防风举措，全力护航粮食安全。
来 源：温州日报
记者 程源 乐清融媒记者 孔丽琴
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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