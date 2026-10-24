温州市水利局调整水旱灾害防御（防台）应急响应为Ⅳ级

温州水利 2026-10-24 22:12:58

根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于10月24日22时将水旱灾害防御（防台）应急响应调整为Ⅳ级。

今年第30号台风“蔷琵”的中心今天（24日）上午由台风级减弱为强热带风暴级，下午5点钟位于台湾台北市东北方向约305公里的东海南部海面上。预计，“蔷琵”将以每小时15公里的速度向北偏东方向移动，强度逐渐减弱，将在浙江东部近海转向东北方向移动，趋向日本西南部沿海，并逐渐变性为温带气旋。根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于10月24日22时将水旱灾害防御（防台）应急响应调整为Ⅳ级。各地各单位要根据预案，按照职责做好各项防御工作。

来 源：温州水利

原标题： 市水利局调整水旱灾害防御（防台）应急响应为Ⅳ级

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