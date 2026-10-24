温州市水利局调整水旱灾害防御（防台）应急响应为Ⅳ级
温州水利 2026-10-24 22:12:58
根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于10月24日22时将水旱灾害防御（防台）应急响应调整为Ⅳ级。
今年第30号台风“蔷琵”的中心今天（24日）上午由台风级减弱为强热带风暴级，下午5点钟位于台湾台北市东北方向约305公里的东海南部海面上。预计，“蔷琵”将以每小时15公里的速度向北偏东方向移动，强度逐渐减弱，将在浙江东部近海转向东北方向移动，趋向日本西南部沿海，并逐渐变性为温带气旋。根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于10月24日22时将水旱灾害防御（防台）应急响应调整为Ⅳ级。各地各单位要根据预案，按照职责做好各项防御工作。
来 源：温州水利
原标题： 市水利局调整水旱灾害防御（防台）应急响应为Ⅳ级
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
台风“蔷琵”逐步靠近，应对指南请查收！社会10-23
-
受台风“蔷琵”影响，温州部分列车、航班有调整社会10-24
-
受台风“蔷琵”外围影响，温州机场部分航班将调整社会10-23
-
温州5名救援志愿者驰援那曲巴青震区社会10-24
-
瓯江之畔迎“最强大脑” 脑机智能论坛举行社会10-24
-
跨越“死亡之谷”！温州首个高端泵阀运维概念验证中心试运营社会10-24
-
温籍侨领刘海跃率队征战“中餐奥林匹克”斩获世锦赛金奖社会10-24
-
抢滩未来产业新赛道 青年科技型企业家圆桌论坛举行社会10-24
-
温州斩获“数据要素×”国家大赛5项大奖社会10-24
-
主客共享 近悦远来 龙湾布局“家门口的微度假第一站”社会10-24