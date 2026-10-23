温州日报 2026-10-23 22:55:00

10月23日8时，市防指将防台风应急响应提升至Ⅲ级，海事部门同时启动水上防台Ⅱ级响应。中央气象台与省气象台会商认为，“蔷琵”可能擦过台湾东北部沿海，尔后紧擦浙江沿海北上，不完全排除在浙江登陆，也不排除转向。但无论如何，温州的风雨影响都不会小。

温州网讯 面对今年第30号台风“蔷琵”的步步紧逼，我市应对防御举措及时调整。10月23日8时，市防指将防台风应急响应提升至Ⅲ级，海事部门同时启动水上防台Ⅱ级响应。两小时后，市水利局的水旱灾害防御（防台）响应也提至Ⅲ级；11时11分，市气象台发布台风黄色预警；到傍晚，风暴潮蓝色警报、地质灾害Ⅳ级响应和市区大风黄色预警信号相继发出。

10月23日，中央气象台与省气象台会商认为，“蔷琵”可能擦过台湾东北部沿海，尔后紧擦浙江沿海北上，不完全排除在浙江登陆，也不排除转向。但无论如何，温州的风雨影响都不会小。

据市气象台预报，23日夜里至25日我市有大到暴雨、局地大暴雨，强降水集中在24日至25日上午。过程累计降雨量全市80至120毫米，东部100至150毫米、局部150至200毫米、个别300毫米以上。沿海海面阵风9至11级，24日至25日局部11至13级。

这么多预警、响应，分别意味着什么？

台风预警信号由气象部门按风力划定，蓝黄橙红四级，24小时内平均风力达8级以上或阵风10级以上即为黄色，市区大风黄色预警信号同理，12小时内平均风力8级或阵风9级以上即为黄色，两者均可简单理解为风有多大。

防台风应急响应由市防指启动，分Ⅳ至Ⅰ级，告诉大家要做什么。Ⅲ级响应启动后，市防指实体化运行，联络员进驻，防台责任人取消休假；停课停工停业等需要按照实际情况启动。

地质灾害响应也由市防指启动，强降水易诱发滑坡、泥石流，要求各部门按照原要求，做好地质灾害防范工作，风险区域人员要及时转移。

水旱灾害防御（防台）响应由市水利局发布，盯的是水库山塘调度、中小河流洪水和山洪。

水上防台响应由海事部门发布，只管海上。Ⅱ级即“防台实施阶段”，船舶加固封舱、准备正面防抗。

气象部门提醒，台风影响期间降水效率高，东部山区需防山体滑坡、山洪和城乡积涝。

来 源：温州日报

原标题： 温州防台响应升至Ⅲ级！温州明日有大到暴雨，沿海阵风11至13级

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com