文成发布 2026-10-23 23:12:21

据文成县气象台消息，今年第30号台风“蔷琵”（强台风级），今天（23日）19时中心距离文成东偏南方向约470公里的洋面上。目前，文成全域A级景区已暂时关闭。

据文成县气象台消息，今年第30号台风“蔷琵”（强台风级），今天（23日）19时中心距离文成东偏南方向约470公里的洋面上，就是北纬24.6度、东经123.2度，14级（45米/秒），950百帕。预计“蔷琵”将以每小时5-10公里的速度向西偏北方向缓慢移动，强度缓慢减弱。

目前，文成全域A级景区已暂时关闭。各景区开放时间，请以景区官方最新通知为准。台风影响期间，请密切关注天气变化，合理安排行程，注意出行安全。

来 源：文成发布

原标题： 受台风“蔷琵”影响，文成景区暂时关闭

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