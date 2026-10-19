中国天气 2026-10-19 17:19:32

中央气象台预计，“蔷琵”将以每小时20至25公里的速度继续向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，强度还将有所加强，21日前对我国海区无影响。22日起，“蔷琵”对我国的影响逐渐展开，将先后给我国东南部海域和沿海地区带来强风雨天气。

台风“蔷琵”自10月15日生成后，强度逐渐增强，17日夜间变身超强台风。截至19日14时，“蔷琵”维持超强台风强度级别超40小时。目前，“蔷琵”仍在海上发展蓄力。中央气象台预计，“蔷琵”将以每小时20至25公里的速度继续向西偏北方向移动，逐渐向台湾以东洋面靠近，强度还将有所加强，21日前对我国海区无影响。22日起，“蔷琵”对我国的影响逐渐展开，将先后给我国东南部海域和沿海地区带来强风雨天气。

不过，“蔷琵”的未来移动路径存在较大变数。中国天气网首席气象分析师信欣表示，21日前，“蔷琵”在副热带高压的引导下，西行趋势较为明朗。但眼下有一股冷空气将自北向南影响我国，22日之后如果冷空气势力强一些，副热带高压可能断裂，“蔷琵”失去西行引导，从而转为北上奔向日本。如果冷空气势力弱一些，副热带高压维持不断裂，“蔷琵”在其引导下继续西行，存在登陆我国的可能。

来 源：中国天气

原标题： 蔷琵维持超强台风级别超40小时

本文转自：温州新闻网 66wz.com