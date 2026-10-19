温州日报 2026-10-19 08:28:04

周三起一股冷空气自北而南影响我市，带来一次降水、降温和大风过程。

温州网讯 据市气象台预报，今天，温州多云，夜里多云到阴、局部有小雨，市区最低气温24℃、最高气温31℃，恍如初夏，明天最高气温还将升至33℃，随后天气就要掉头了。

周三起一股冷空气自北而南影响我市，带来一次降水、降温和大风过程。最高气温将回落到26℃左右，最低气温跌回“1”字头，22日市区气温仅18℃至26℃。体感从这几天的微热直接切换到秋凉，外套要准备上身了。

海上的风先于冷空气到来。20日下半夜起，温州沿海海面和北麂、南麂等渔场将转东北风并增强到7到8级、阵风9级，出海船只和海上作业须注意安全。气象部门同时提醒，今年第30号台风“蔷琵”已于17日夜间加强为超强台风级，正逐渐向台湾以东洋面靠近，23日起其外围可能影响我市沿海，带来阵雨，路径仍有不确定性，需持续关注。

眼下正是双季晚稻灌浆、收割的关键期。冷空气南下易引发“寒露风”，农户可在冷空气来临前灌深水保温护苗，收割田块则应趁20日前后的晴暖天气抢收抢晒，避免阴雨导致稻谷发芽霉变。

近期气温起伏大，老人、儿童和体弱人群要及时添衣。天气持续晴燥，森林火险和城市火险等级均达四级，进山游玩不要携带火种。

来 源：温州日报

原标题： 冷空气周三起“接棒” 温州沿海将刮9级大风

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com