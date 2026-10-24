温州防台风应急响应调整为Ⅳ级
温州发布 2026-10-24 21:28:00
根据台风影响情况和《温州市防汛防台抗旱应急预案》规定，经会商研判，市防指决定于10月24日22时起将防台风应急响应调整为Ⅳ级。
根据台风影响情况和《温州市防汛防台抗旱应急预案》规定，经会商研判，市防指决定于10月24日22时起将防台风应急响应调整为Ⅳ级。目前，水上防台仍然保持应急响应，请沿海各地和农业农村、海事等部门继续做好海上、沿海防台风工作，切实加强安全监管。
温州市防汛防台抗旱指挥部
2026年10月24日
来 源：温州发布
原标题： 温州防台风应急响应调整为Ⅳ级
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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