鹿城区研判部署第30号台风“蔷琵”防御应对工作
10月21日，鹿城召开会议，研究部署第30号台风“蔷琵”防御工作。鹿城区委书记张崇波强调，要认真贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省市要求，树牢“一个目标、四个宁可”理念，把“人民至上、生命至上”贯穿防台全过程，抢抓台风影响前的有限“窗口期”，把各项防御措施落到风雨之前，坚决守住“不死人、少伤人、少损失”的底线。
张崇波指出，台风“蔷琵”来势凶猛，路径仍在动态调整，一旦与冷空气叠加，降雨强度、范围和持续时间可能超出预期。要把思想开关拧到最紧、把准备工作做到最实、把责任链条压到最末梢，坚决摒弃松劲心态，紧盯台风发展趋势，动态掌握路径、风力、降雨、风暴潮等变化，及时研判风险、调整部署，严格执行预警“叫应”机制，做到预警即响应、指令即落地。
张崇波强调，要提高认识，坚决防止麻痹松懈思想，严格落实省委“从最坏处着眼，做到顶格防御，打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求，防止风险漏控漏管，当前防御重心首先落在水上，对瓯江渔船、景区摆渡船、水上休闲船只等严格落实相关措施。要全面排查，确保防御准备工作到位，对海塘、水闸、泵站、在建涉水工程、地质灾害隐患点、小流域山洪危险区、危旧房、低洼易涝区等关键部位，开展拉网式排查，提前落实临时管控措施，抢在台风影响前摸清应转人员底数，对特殊群体实行“一点一策”“一户一策”转移方案，按时间节点有序组织转移，做到提前转移、果断转移、安全转移，用心做好安置保障，确保转得动、安得稳。要做好预案，全面落实防汛防台责任，高效运行“1833”联合指挥体系，强化省市区三级联动，加密组织指挥、会商研判，激活基层应急小单元实战效能，街镇落实“四个紧盯”，村社做到“三个熟悉”，提前做好物资装备检修和抢险救援力量备勤，跟进责任落实，滚动发布权威台风动态和防御指引，引导群众提前做好防范。
鹿城区领导张伟、周岷参加会议。
来 源：鹿城发布
记者 林婷玮
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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